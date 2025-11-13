Палата предпринимателей Астаны предложила снизить до 2% ставку налога для бизнеса на упрощенке

Палата предпринимателей Астаны предложила понизить налоговую ставку для предпринимателей, работающих на упрощенке, на 2026 год до 2%, сообщает Kazinform .

Как отметил председатель ОС «Торговля и услуги» Палаты предпринимателей Астаны Нурлан Нурмагамбетов, столичный бизнес принесет немало налоговых поступлений даже при ставке 2%. В Палате предпринимателей считают, что эта мера позволит сохранить стабильность налоговой среды для малого и среднего бизнеса и поддержит В2С-сегмент: магазины у дома, парикмахерские, мастерские и другие бытовые сервисы.

«Мы видим, что пополнение бюджета будет значительно. Компании будут укрупняться, тем более сейчас более 90% происходят безналичным способом. Тем самым у нас есть ряд доводов, мы можем привести в сравнение, что 2% положительно скажется с таким хорошим порогом – 2,4 млрд тенге, это 600 тысяч МРП. Это хорошая мера со стороны государства», - отметил Нурмагамбетов.

Решение о ставке маслихат Астаны должен принять не позднее 1 декабря.

Накануне в Алматы по итогам совещания с акимом города принято решение вынести на рассмотрение маслихата вопрос о пониженной налоговой ставке в 3% для всех предпринимателей, применяющих новый упрощенный режим, с 2026 года.