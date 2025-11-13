Единый QR для банков запустили в Казахстане

В Казахстане с сегодняшнего дня запущена единая система межбанковских QR-платежей, сообщает Kazinform . О запуске сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов на пресс-конференции в рамках Central Asia Fintech Summit в Алматы.

«Мы хотели сегодня официально объявить о нашем большом общенациональном проекте – едином QR», - сказал Сулейменов.

Председатель правления Национальной платежной корпорации Казахстана Жанар Самаева сообщила, что в октябре межбанковский QR был запущен в пилотном формате, а сейчас единый QR уже доступен и охватывает несколько миллионов пользователей. К системе подключены «Банк ЦентрКредит», Freedom Bank, Halyk Bank, Altyn Bank, RBK Bank и Home Credit Bank.

«В целом по планам – продолжать масштабировать сервис на все регионы Казахстана, на все торговые предприятия. До конца года ожидаем подключения еще трех банков. Мы в 2026 году ожидаем полностью запустить в масштаб», - добавила она.

В свою очередь глава Нацбанка уточнил, что Kaspi Bank также будет подключен к системе: договор был подписан накануне.

«Kaspi находится в проработке уже давно – практически весь этот год. Официальное участие банка было подтверждено, договор о присоединении подписан вчера. Сейчас Kaspi занимает вполне конструктивную позицию», - отметил Сулейменов.

Ранее сообщалось, что в Национальном банке разработали поправки в законодательство, согласно которым все банки второго уровня должны будут подключиться к новой экосистеме. В частности, с 2026 года планируется введение единого QR для всех банков и переводы по номеру телефона.