Активная фаза строительства ТЭЦ в Кокшетау сдвигается на 2026 год

Сроки начала активной фазы строительства ТЭЦ Кокшетау сдвигаются в третий раз. Сначала заявлялось, что она начнется летом 2025 года, затем, что в конце 2025 – начале 2026 года, а в четверг в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций аким Акмолинской области заявил о планах на 2026 год.

«Идет активное строительство (ТЭЦ Кокшетау – В.). В этом году уже предварительно мы проектно-сметную документацию, временные сооружения, дороги, скважины, инфраструктуру уже готовим. На следующий год начинается активная фаза строительства», - сказал Ахметжанов.

Наряду с этим, по его словам, необходимо готовить инфраструктуру города, так как первая подача тепла - 120 гигакалорий – будет в 2028 году в микрорайон Сарыарка. А дальше, в 2029 году, планируется обеспечить теплом весь город.

«Вы знаете, Кокшетау называют городом Аристонов, в среднем наши жители платят только за подогрев 9-10 тысяч тенге в месяц. Поэтому ТЭЦ снимет очень многие вопросы», - считает аким области.

Напомним, в апреле 2024 года Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве трех угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. В сентябре 2024 года занимавший тогда пост министра энергетики Алмасадам Саткалиев говорил, что строительство ТЭЦ в Кокшетау начнется 10 сентября и что уже решены вопросы с льготным финансированием. По его словам, на первом этапе станция будет строиться по требованиям казахстанского экологического законодательства, а на втором – по европейским стандартам. В июле он говорил, что ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будут сданы в эксплуатацию в 2028 году.

В начале декабря прошлого года аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК сообщал, что «активная фаза» строительства новой угольной ТЭЦ в Кокшетау начнется летом 2025 года. Однако позднее стало известно, что сроки сдвигаются на конец 2025 – начало 2026 года.

В конце апреля этого года заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что у российской стороны возникли проблемы с финансированием, а в июле – что Казахстан самостоятельно будет строить ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске за счет «Самрук-Энерго».

В октябре председатель правления АО «Самрук-Энерго» Кайрат Максутов говорил, что по строительству ТЭЦ в городе Кокшетау заключены условия по проектированию, поставке оборудования и строительным работам. Сейчас ведутся работы по подготовке площадки для строительства, разработке проектно-сметной документации и заключению контрактов с производителями оборудования.