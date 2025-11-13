Договор с подрядчиком на разработку ТЭО по строительству метро от города Алатау до станции «Сайран» расторгнут

Конкурс на разработку технико-экономического обоснования по строительству третьей линии метрополитена Алматы от города Алатау до рынка «Мизам» и от рынка «Мизам» до станции «Сайран» выиграла компания ТОО «Улмад», управление городской мобильности заключило с ней договоры, однако спустя два месяца они были расторгнуты, следует из данных на сайте госзакупок.

Договоры с подрядчиком были заключены в начале июля. Однако в начале сентября акимат расторг договоры в одностороннем порядке.

Как указано в документации, договор расторгнут за неисполнение подрядчиком обязательств. Управление городской мобильности дважды направляло подрядчику письма, однако компания не представила «план и профиль трассы с посадкой станций» и «план работ по инженерно-геологическим изысканиям и геофизическим исследованиям для определения физико-механических характеристик грунта с учетом расположения глубины заложения подземных сооружений метрополитена города Алматы». Подрядчик в свою очередь на это заявил, что основания для расторжения договора не было, так как компания отправляла план работ по инженерно-геологическим изысканиям и геофизическим исследованиям, а для размещения на плане трассы предполагаемых станций запрашивала копию из проекта детальной планировки по трассе линии, действующие маршруты городского и пригородного пассажирского транспорта, статистические данные по объектам перевозок пассажиров, карта микросейсморайонирования города.

Новых конкурсов на разработку ТЭО по этим проектам пока объявлено не было.

В июне сообщалось, что в Алматы планируют проложить линию метро от города Алатау до станции Сайран. Проект будет реализован в два этапа: первый участок – от Алатау до рынка «Мизам», второй – от рынка до станции «Сайран».

На первом участке от города Алатау до рынка «Мизам» планируют построить семь станций: первую – возле Gate City на территории транспортного узла «Северный», вторую – рядом с микрорайоном «Кемел», третью – на пересечении шоссе Северное кольцо и улицы Бурундай, четвертую – вдоль шоссе Северное кольцо на перекрестке с Торговым переулком, пятую – рядом с воинской частью, шестую – возле рынка «Кенжехан», седьмую – непосредственно на территории рынка «Мизам».

На участке от рынка «Мизам» до станции «Сайран» планируется построить пять станций: первая – на территории рынка «Ялян» вдоль шоссе Северное кольцо, вторая - у ТРЦ «Adem», третья – на пересечении проспекта Райымбека и улицы Тлендиева, четвертая – на перекрестке улиц Тлендиева и Толе би, и пятая – на пересечении проспекта Абая и улицы Тлендиева, где также предусмотрен переход на первую линию метро.

Завершить все работы планировалось до конца мая 2026 года.