Проект по запуску воздушного такси в Алатау находится на стадии предварительных договоренностей – Минцифры

В министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития в ответе на запрос «Власти» сообщили, что говорить о конкретных сроках реализации проекта по запуску воздушного такси в городе Алатау преждевременно, поскольку все пока на уровне предварительных договоренностей.

В ведомстве напомнили, что проект по внедрению электрических самолетов eVTOL реализуется в рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, Joby Aero, Inc. (США), Alatau Advance Air Group Ltd. и инвестором Вячеславом Кимом на прошлой неделе. В этом проекте министерство не является оператором или заказчиком, а выполняет координационную и методологическую функцию – «содействует развитию инновационных решений, технологической инфраструктуры и нормативной базы в сфере "умной мобильности"».

«На данный момент меморандум находится на стадии предварительных договоренностей, поэтому говорить о конкретных сроках реализации, количестве воздушных судов, маршрутах, стоимости услуг или механизмах финансирования преждевременно. Все организационные, финансовые и технические вопросы находятся в компетенции частных партнеров проекта», - ответили в министерстве на вопрос, когда планируется начать реализацию проекта, сколько электросамолетов будет закуплено и каким образом граждане смогут ими пользоваться.

В министерстве добавили, что подготовка инфраструктуры, включая разработку испытательной площадки, сертификацию, демонстрационные полеты, а также определение точек взлета и посадки, будет вестись операторами проекта совместно с акиматами и международными партнерами.

«На текущем этапе речь идет о намерении реализовать пилотный проект на территории нового города Алатау с возможным последующим расширением», - уточнили в ведомстве.

Министерство со своей стороны будет обеспечивать нормативное и институциональное сопровождение, чтобы инновационные решения внедрялись в Казахстане в соответствии с международными стандартами безопасности и устойчивого развития.

Также в министерстве подчеркнули: «Проект аэротакси не относится к традиционному транспорту, а является элементом экосистемы “умных городов”, где ключевую роль играют цифровые технологии, искусственный интеллект и интеграция с цифровыми платформами». Именно поэтому министерство координирует проект в технологической части, тогда как вопросы сертификации, авиационной безопасности и полетных операций остаются в ведении профильных ведомств, включая министерство транспорта.

7 ноября в пресс-службе министерства искусственного интеллекта и цифрового развития сообщали, что министерство, американская компания Joby Aero, Inc., Alatau Advance Air Group Ltd. и предприниматель Вячеслав Ким подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий закупку электрических самолетов eVTOL на сумму порядка $300 млн для создания системы аэротакси в городе Алатау. В пресс-релизе говорилось, что «эти инновационные летательные аппараты вертикального взлета и посадки станут основой первого в Казахстане проекта городской воздушной мобильности (Urban Air Mobility)». Также сообщалось, что планируется создание испытательной площадки для сертификации и демонстрационных полетов, а также интеграция аэротакси в транспортную сеть Алатау и Алматы.

Как отмечал глава ведомства Жаслан Мадиев, покупка электрических eVTOL-самолетов не только станет важным этапом в развитии умных городов и внедрении инновационных технологий, но и окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего.

Joby Aero, Inc. является мировым лидером в сфере eVTOL-авиации и разработчиком сертифицированных электрических аэротакси.