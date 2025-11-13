Комиссия создана по факту падения лифта в ЖК Астаны

В жилом комплексе «Арыстан» в Астане рухнул лифт, в результате погиб один человек, еще двое получили травмы. В управлении жилья и жилищной инспекции столицы сообщили, что застройщику неоднократно направлялись замечания по состоянию и готовности лифтов, передает Kazinform .

По информации управления, в ЖК установлено 16 лифтов, по два в каждом подъезде, но стоят на учете управления только шесть. Остальные не введены в эксплуатацию.

«С момента заселения их обслуживало ТОО "Эколифт", на работу которого неоднократно поступали жалобы. После обращений жителей и выездных совещаний с участием "Елорда құрылыс компания", районного акимата и жилищной инспекции застройщик ТОО "A-TEKNIK" с 25 сентября заменил обслуживающую организацию на ТОО "LIFT STROY IMPORT"», - сообщили в управлении.

Также сообщается, что застройщику неоднократно направлялись замечания по состоянию и готовности лифтов. Кроме того, Специализированный межрайонный экономический суд Астаны обязал компанию устранить выявленные дефекты, запустить лифты и уведомить управление о постановке технических устройств на учет.

«В связи с неисполнением решения в установленный срок исполнительный лист был передан частному судебному исполнителю, который возбудил исполнительное производство в отношении застройщика. На момент несчастного случая обслуживающая лифтовая организация проводила ремонтно-восстановительные работы для подготовки лифтов к вводу в эксплуатацию», - рассказали в управлении.

В момент падения в лифте находились работники обслуживающей организации. По данным департамента полиции Астаны, один человек погиб, двое получили травмы и доставлены в больницу.

По факту падения лифта создана комиссия с участием инспекции труда, департамента полиции, жилищной инспекции и других государственных органов. Проводится расследование причин происшествия. Полиция возбудила уголовное дело.