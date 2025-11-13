Казахстан ратифицировал соглашения с Марокко о выдаче и передаче осужденных лиц

Президент Казахстана подписал законы «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче», «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц» и «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

Как сообщалось ранее, закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче» предусматривает выдачу любого лица, которое разыскивается запрашивающей стороной в целях осуществления уголовного преследования или приведения в исполнение приговора суда. Документ регламентирует порядок выдачи подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не менее одного года. При этом предусматривается отказ в экстрадиции, если преступление имеет политический характер, предусматривает смертную казнь или противоречит национальному законодательству и международным обязательствам.

Законом «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о передаче осужденных лиц» определены основания для передачи осужденных и для отказа в этом. Для передачи осужденный должен быть гражданином государства исполнения приговора, приговор должен быть окончательным, а деяние, за которое лицо было осуждено, является преступлением в соответствии с национальным законодательством обеих сторон. При этом сам осужденный должен написать письменное согласие.

Третий закон регулирует правовые условия и порядок оказания взаимной правовой помощи, включая проведение процессуальных действий, необходимых для установления вины подозреваемых и обвиняемых. К таким действиям относятся временная передача лиц, содержащихся под стражей, для участия в следственных действиях, проведение обысков, конфискация доходов, полученных преступным путем, установление банковских счетов, проведение экспертиз, сбор и передача доказательств, обеспечение прибытия свидетелей и потерпевших, а также иные формы процессуального содействия.

Соглашение также устанавливает основания для отказа в оказании правовой помощи, в частности, если исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности или общественному порядку, противоречит национальному законодательству или международным обязательствам, касается деяния, по которому лицо уже осуждено или оправдано или направлено на преследование по признаку расы, пола, религии, гражданства, этнической принадлежности или политических убеждений.