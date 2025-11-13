На базе клуба будет создана бесплатная детская академия футбола
Михаил Ломтадзе стал владельцем столичного футбольного клуба «Женис»
фото с сайта футбольного клуба

Глава Kaspi Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба «Женис» Астаны, сообщается на сайте ФК.

Он сообщил, что на базе ФК появится бесплатная детская академия футбола.

«Моя мечта – создать профессиональную детскую футбольную академию мирового уровня в Казахстане и Англии, где смогут воспитываться самые талантливые юные футболисты, будущие звезды. Обучение будет полностью бесплатным. Молодые спортсмены получат шанс тренироваться с ведущими специалистами нашей страны и родины футбола – Англии», - сообщил он.

Помимо инфраструктуры, будет уделяться внимание повышению уровня профессионального футбола и созданию условий для системной подготовки игроков на всех уровнях, отмечается в сообщении.

Генеральный директор футбольного клуба «Женис» Айдын Кожахмет отметил, что «появление такого инвестора, как Михаил Ломтадзе, – огромный шанс для развития клуба».

«Мы уверены, что вместе сможем вернуть клубу былую славу и внести свой вклад в светлое будущее всего казахстанского футбола», - добавил он.

Клуб «Женис» основан в 1964 году и является одним из старейших и титулованных футбольных клубов Казахстана.

