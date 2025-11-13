Михаил Ломтадзе стал владельцем столичного футбольного клуба «Женис»

Глава Kaspi Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба «Женис» Астаны, сообщается на сайте ФК.

Он сообщил, что на базе ФК появится бесплатная детская академия футбола.

«Моя мечта – создать профессиональную детскую футбольную академию мирового уровня в Казахстане и Англии, где смогут воспитываться самые талантливые юные футболисты, будущие звезды. Обучение будет полностью бесплатным. Молодые спортсмены получат шанс тренироваться с ведущими специалистами нашей страны и родины футбола – Англии», - сообщил он.

Помимо инфраструктуры, будет уделяться внимание повышению уровня профессионального футбола и созданию условий для системной подготовки игроков на всех уровнях, отмечается в сообщении.

Генеральный директор футбольного клуба «Женис» Айдын Кожахмет отметил, что «появление такого инвестора, как Михаил Ломтадзе, – огромный шанс для развития клуба».

«Мы уверены, что вместе сможем вернуть клубу былую славу и внести свой вклад в светлое будущее всего казахстанского футбола», - добавил он.

Клуб «Женис» основан в 1964 году и является одним из старейших и титулованных футбольных клубов Казахстана.