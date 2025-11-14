В Иране на фоне ослабления ограничений для женщин усиливаются политические репрессии

В Иране на фоне ослабления ограничений для женщин духовные правители усиливают репрессии против политического инакомыслия, чтобы посеять страх и предотвратить беспорядки, сообщили агентству Reuters четыре активиста в стране.

Сейчас на улицах Тегерана женщины ходят без паранджи, в джинсах и кроссовках, мужчины и женщины задерживаются вместе в кафе, а пары прогуливаются, держась за руки. Ношение хиджаба, вызвавшее бурную реакцию во время протестов, спровоцированных смертью под стражей Махсы Амини – молодой женщины, задержанной в 2022 году за предполагаемое нарушение закона об обязательном ношении хиджаба, сейчас применяется выборочно. Опасаясь возобновления протестов на фоне растущего общественного недовольства, президент Ирана Масуд Пезешкиан отказался реализовать поддерживаемый радикалами закон «О хиджабе и целомудрии», одобренный в конце прошлого года.

В то же время, по данным правозащитных групп и активистов, за последние месяцы сотни журналистов, юристов, студентов, писателей и правозащитников подверглись преследованиям, вызовам в суд, задержаниям или другим карательным мерам.

Стратегия властей рассчитана на то, чтобы ослабить видимые ограничения, успокоить общественное мнение на фоне растущей экономической изоляции Ирана, но в то же время усилить подавление политического инакомыслия, заявили агентству три иранских чиновника и один бывший высокопоставленный чиновник-реформатор.

Уровень казней в Иране вырос до уровня, не наблюдавшегося с 1989 года. По данным Управления ООН по правам человека, по состоянию на 21 октября 2025 года власти казнили минимум 1 176 человек – в среднем по четыре человека в день.

«Давление растет – от угроз в адрес наших семей до арестов активистов, студентов и журналистов. Они хотят подавить инакомыслие», - сказал один активист.

Второй активист заявил, что ослабление социальных ограничений – это способ удержать людей от выхода на улицы.

«Но это всего лишь временная мера. Меня вызывают в органы безопасности и угрожают мне с момента окончания войны в июне. Они угрожали арестовать моего младшего брата, если я займусь какой-либо политической деятельностью», - сказал он.

Все активисты говорили на условиях анонимности из-за страха репрессий.

Подавление политического инакомыслия усилилось после 12-дневной войны с Израилем в июне, в результате которой погибло несколько высокопоставленных военных деятелей иранского руководства и были подорваны его основы. После войны власти оправдывали репрессии соображениями национальной безопасности. Суды над обвиняемыми в сотрудничестве с Израилем начали проходить быстро, а парламент принял закон, ужесточающий смертную казнь за шпионаж. Новый закон также направлен против онлайн-активности, криминализируя сообщения, которые считаются распространяющими «ложную информацию».

По данным судебных органов Ирана, было арестовано более 21 тыс. человек, включая журналистов, активистов и представителей национальных меньшинств, таких как курды, белуджи и арабы.

Правозащитные организации утверждают, что членов религиозного меньшинства бахаи обвиняют в том, что они являются «сионистскими шпионами», а некоторые из них подвергаются арестам в ходе обысков в домах, а их имущество конфисковывается.

«Международное давление усиливается, и они боятся потерять контроль над властью, поэтому они ужесточают борьбу с политическим инакомыслием внутри страны», - сказал бывший высокопоставленный чиновник-реформатор, который провел годы в тюрьме за «действия, направленные против национальной безопасности» из-за своих политических взглядов.

Алекс Ватанка, директор иранской программы в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, округ Колумбия, считает, что риск возобновления массовых беспорядков в Иране реален: «Иранское общество по-прежнему возмущено, разочаровано и убеждено, что экономический и дипломатический тупик не будет преодолен».

Экономика Ирана сейчас переживает период обвала риала, стремительного роста инфляции и острой нехватки энергии и воды. Конфликт с Израилем в июне нанес серьезный ущерб иранским военным и ядерным объектам и разрушил сеть его региональных союзников – от ХАМАС в секторе Газа до ливанской «Хезболлы» и иракских ополченцев. Правящая элита Ирана оказалась также между недовольством внутри страны и зашедшими в тупик ядерными переговорами с Вашингтоном, что привело к политической и финансовой изоляции страны. А возврат санкций ООН в сентябре из-за неспособности достичь ядерной сделки может существенно усилить давление на экономику Ирана. Более того, в коридорах власти Тегерана растет обеспокоенность перспективой возобновления израильских ударов по Ирану в случае провала дипломатических отношений с США. Соединенные Штаты и Израиль предупредили, что нанесут новый удар по Ирану, если он возобновит обогащение урана. Тегеран, в свою очередь, пригрозил силовым возмездием в случае повторного нападения.