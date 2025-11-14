В «Алматы Паркинг» не смогли назвать сроки запуска системы проката электровелосипедов

В «Алматы Паркинг» не назвали точные сроки запуска системы проката электрических велосипедов, отвечая на запрос «Власти». Пока в устав предприятия вносят изменения.

В предприятии напомнили, что на 2025 год не были выделены средства на содержание системы проката механических велосипедов Almatybike. Дальнейшее развитие системы планируется возложить на ГКП на ПХВ «Алматы Паркинг».

Также сообщается, что планируется развивать сеть проката как электровелосипедов, так и с механическим управлением.

«В настоящее время ведутся работы по внесению изменений и дополнений в устав предприятия в части наделения необходимой компетенцией», - уточнили в «Алматы Паркинг».

Все старые велосипеды Almatybike с механическим управлением собраны для хранения на едином складе предприятия.

В декабре прошлого года стало известно, что в Алматы планируют отказаться от проката механических велосипедов Almatybike и в бюджет на 2025 год не заложили средства на его эксплуатацию. До этого конкурс в 2024 году был признан несостоявшимся несколько раз. В июле ни один из поставщиков не подал заявку на содержание велошеринга.

Затем сообщалось, что в 2025 году в Алматы планируется запустить прокат электровелосипедов, на первом этапе планировалось закупить 2 тыс. велосипедов. В июне этого года в «Алматы Паркинг» сообщили «Власти», что для проекта еще утверждается финансирование, но уже были определены технические требования к электровелосипедам и дополнительному оборудованию, разработано техническое задание для программного обеспечения.

Сообщалось, что сервис проката будет запущен с новым названием и дизайном. Электрические велосипеды будут с системой помощи педалированию, без ручки газа. Для парковки велосипедов не будут устанавливать физические станции: «Достаточно обозначенных парковочных зон, отображаемых на карте в мобильном приложении».