В Алматы восстанавливают электроснабжение нескольких микрорайонов после аварии на ТЭЦ-2

Электроснабжение нескольких микрорайонов в Алматы все еще восстанавливают после аварии, произошедшей на ТЭЦ-2 накануне, 13 ноября, сообщили в пресс-службе акимата.

В результате происшествия было обесточено несколько крупных подстанций: ПС-162А «Алгабас», ПС-169А «Акбулак» и ПС-123А «АТЭЦ-2».

Авария затронула потребителей Алатауского района города Алматы. Сообщается, что электроснабжение было временно отключено в микрорайонах Акбулак, Алгабас, Аккент, Саялы, Теректы, Газжайып, Коксай, Нуркент, Дарабоз, Зердель, а также территория между проспектом Райымбека и улицами Б. Момышулы и Монке би.

Ночью 14 ноября подстанция ПС-162А «Алгабас» была вновь подключена.

«В настоящее время специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения микрорайонов Нуркент, Аккент, Алгабас, Теректы и Коксай. Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться до полного восстановления энергоснабжения», - сообщили в акимате.