Опреснительный завод Кендерли передадут в собственность акимата Мангистауской области до конца года

Опреснительный завод Кендерли в Мангистауской области уже способен производить до 50 тыс. кубометров воды в сутки. Как сообщила пресс-служба национальной компании «КазМунайГаз», 27 октября подписан акт ввода в эксплуатацию.

«В настоящее время предприятие находится в состоянии постоянной готовности для подачи воды в централизованную систему водоснабжения Жанаозена», - отметили в нацкомпании.

На сегодняшний день водоснабжение города обеспечивается из двух источников: магистрального водовода Астрахань – Мангышлак и подземных источников Туйесу и Сауыскан, которые покрывают потребности в осенне-зимнее время. Первый объем опресненной воды из Кендерли был подан на водораспределительный узел Жанаозена в августе.

«До конца 2025 года планируется безвозмездная передача предприятия в коммунальную собственность акимата Мангистауской области. В рамках мероприятий по передаче объекта проведено обучение инженерно-технического персонала и сформирована эксплуатационная служба нового завода», - также сообщили в КМГ.

Опреснительный завод морской воды является крупнейшим подобным объектом в Казахстане и представляет собой комплекс, включающий цех опреснения, цех водоподготовки, обессоливания и минерализации, а также административно-бытовой комплекс, общежитие, ремонтный цех, пожарное депо, складские помещения. Проект реализован национальной компанией «КазМунайГаз». Завод обеспечит питьевой водой жителей Жанаозена и прилегающих населенных пунктов, тем самым снизит нагрузку на магистральный водовод Астрахань – Мангышлак.