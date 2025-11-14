​Нацбанк видит потенциал для роста доходов населения в снижении инфляции — Сулейменов

Национальный банк намерен поддержать реальный рост доходов граждан через снижение инфляции. Его меры, наряду с новой налогово-бюджетной политикой правительства, могут несколько снизить темпы роста отраслей экономики, но позволят перейти от номинального увеличения заработных плат населения к реальному, рассказал «Власти» председатель регулятора Тимур Сулейменов в кулуарах Конгресса финансистов Казахстана.

По словам Сулейменова, фокусом политики правительства и Нацбанка в ближайшее время станет показатель реального роста доходов и в целом благосостояния граждан.

До сих пор экспансивная налогово-бюджетная политика, которую государство начало еще в период пандемии и продолжало после, не приводила к реальному повышению доходов населения. Номинально доходы увеличивались, но инфляция опережала их и не позволяла расти реальным доходам.

Поэтому без снижения инфляции добиться реального роста доходов и благосостояния населения не получится, убежден глава Нацбанка. Это понимает и правительство, и финансовый регулятор. В силу этого будущая налогово-бюджетная политика правительства и дезинфляционная политика Нацбанка будут увязаны друг с другом.

«По росту номинальных доходов проблем нет. Номинальные доходы растут почти по всем отраслям, но их съедает инфляция. Снижение инфляции само по себе обеспечивает рост реальных доходов. <...> Должен быть обеспечен баланс между статистическим ростом в отраслях и трансляцией этого роста в доходы, зарплаты сотрудников этих отраслей», — пояснил Сулейменов в комментарии «Власти».

Во время одного из пленарных заседаний конгресса финансистов Сулейменов пояснил, что ужесточение налогово-бюджетной политики может замедлить темпы роста реального сектора экономики, но это позволит снизить инфляцию. При этом денежно-кредитная политика Нацбанка останется нейтральной и будет обеспечивать устойчивую экономическую среду и сбалансированные макро условия.