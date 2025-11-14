​Снижение частных инвестиций в Казахстане может замедлить рост производительности труда — Сулейменов

Преобладание государственных инвестиций в экономику Казахстана над частными в перспективе может привести к снижению производительности труда. Повышение частных вложений должно оставаться одной из важнейших задач для государства, заявил председатель Национального банка Тимур Сулейменов во время Конгресса финансистов Казахстана.

По замечанию Сулейменова, анализ Нацбанка и международных организаций показывает, что в Казахстане снижается отдача на $1 инвестиций. Если ВВП страны за последние 10 лет вырос на 35%, а инвестиции повысились более чем на 80%, то производительность труда увеличилась только на 86%.

«По многим отраслям производительность труда растет, но общеэкономическая растет неудовлетворительно. <...> При этом государственные инвестиции растут достаточно быстро, а частные — не так быстро», — отметил глава Нацбанка.

По его словам, для государства становится важен вопрос структуры инвестиций в экономику: «Если государственные и квазигосударственные инвестиции будут преобладать, то повышение производительности труда не будет таким большим. Наша задача — стимулировать частные инвестиции».

Инвестиции в инфраструктуру, считает Сулейменов, обеспечивают не такое высокое качество инвестиций, как вложения в оборудование и технологии. Инвестиционная политика государства должна корректироваться в эту сторону.

В то же время институты развития, которые содействуют притоку инвестиций в экономику, должны обращать внимание на уровень казахстанского содержания, экспортный потенциал и вклад в рост отраслей при реализации инвестпроектов. Инструменты развития должны быть донастроены с ориентацией на эти факторы.

При этом государство продолжит вкладывать большой объем средств в экономику: «Инвестиции продолжают оставаться самым важным. При фискальной консолидации у нас остается довольно комфортный уровень бюджета к ВВП».