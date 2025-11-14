Токаев поручил правительству пересмотреть методологию определения стоимости земельных участков

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступия на втором Форуме работников сельского хозяйства, заявил о необходимости в полной мере использовать потенциал животноводства, выдавать земли сельским жителям и инвесторам с конкретными планами освоения и поручил пересмотреть методологию оценки стоимости земельных участков.

«Ранее мы проводили системную работу по развитию земледелия и добились хороших результатов. Теперь следует признать приоритетным направлением животноводство. Наши обширные степи позволяют пасти скот круглый год, и эту возможность нужно использовать правильно», - заявил Токаевю

Он напомнил, что предусмотрены субсидии на водоснабжение пастбищ, строительство откормочных площадок и получение племенного скота. По его словам, только в прошлом году на эти цели было выделено более 60 млрд тенге. Кроме того, предприниматели, желающие расширить свое хозяйство, также могут получить льготные кредиты.

Глава государства считает, что для того, чтобы увеличить поголовье скота и гарантировать статус Казахстана как крупного поставщика мяса на международные рынки, «нужно создать стабильные, надежные условия для развития животноводства».

«Следует продолжить внедрение системы производственного цикла в мясном скотоводстве с упором на рациональное и ротационное использование пастбищ», - сказал он.

Вместе с тем Токаев подчеркнул, что пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения. Президент напомнил, что несколько лет назад я поручал вернуть государству незаконно приобретенные и неиспользуемые земельные участки. И с 2022 года государству возвращено более 14 млн га сельскохозяйственных земель.

«Неоднократно подчеркивалось, что земельные участки должны предоставляться гражданам, способным работать и желающим заниматься делом. Однако эта важная работа продвигается крайне медленно. Поэтому в послании я поручил ввести все возвращенные государству земли в постоянный оборот до середины следующего года. Планы акиматов по данному вопросу не должны оставаться на бумаге», - заявил он.

Также, по его словам, правительство разрабатывает План поддержки бизнеса в животноводстве, и в нем, как поручил Токаев, должно быть отражено, что «пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения».

В то же время Токаев считает одним из серьезных препятствий низкую залоговую стоимость земельных участков.

«Действующая система кадастровой оценки ни в коей мере не соответствует реальной рыночной ситуации. Правительству следует обратить внимание на этот вопрос и пересмотреть методологию определения кадастровой стоимости», - поручил президент.

Кроме того, отметил он, существующие барьеры в сфере земельных отношений препятствуют созданию современных хозяйств. Он напомнил, что поручал правительству до конца 2026 года разработать единую цифровую карту земельных ресурсов.

«Профильные министерства в течение семи дней должны предоставить отчет о проделанной работе по данному важному вопросу», - сказал Токаев.

Также он поручил сделать распределение земельных участков посредством электронного конкурса, пересмотреть подходы к мониторингу земельных ресурсов, поскольку имеющиеся данные по сельскохозугодьям неполные.

«Такое положение дел препятствует осуществлению надлежащего контроля и своевременному возвращению неиспользуемых участков. Информация по процессу распределения земель должна быть в открытом доступе», - сказал президент.