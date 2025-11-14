Деньги нужно давать регионам, готовым активно применять современные технологии водопользования – Токаев

Токаев отметил, что на сельское хозяйство приходится около 60% всего водозабора, и экономное использование воды в аграрной сфере – «определяющий фактор устойчивости всей нашей водной экосистемы». Он констатировал, что в агросекторе стали внедрять современные технологии экономии воды, сокращать площади влагоемких культур, «но это только начало работы», так как, по его словам, эксперты считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до 1 млн га. В связи с этим Токаев поручил ускорить модернизацию водной инфраструктуры с внедрением цифровых решений и строгим контролем на всех этапах реализации проектов.

«Работы по модернизации водного хозяйства много, но она должна быть взаимоувязана с планами развития сельскохозяйственной отрасли. Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых «дорожных карт», которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу: «Нам бы день простоять, да ночь продержаться». Это практику надо прекращать», - заявил он.

Токаев подчеркнул, что государственные вложения должны приносить максимальную отдачу, поэтому деньги нужно давать тем регионам, которые готовы активно применять современные технологии водопользования.

«Поэтому региональные планы сельхозпроизводства следует внедрить в разрабатываемый правительством генеральный план управления водными ресурсами», - поручил глава государства.