Токаев поручил «конкретно» заняться цифровизацией агропромышленного комплекса

«Надо конкретно заняться цифровизацией агропромышленного комплекса. Для сельского хозяйства это имеет принципиальное значение, поскольку новые технологии позволяют существенно сократить издержки и повысить производительность», - заявил Токаев, выступая на втором Форуме работников сельского хозяйства.

Он напомнил, что в ходе совещания в Акмолинской области он поручал обеспечить надлежащие условия хранения и минимизировать потери собранного урожая, так как от этого зависит финансовая устойчивость многих фермерских хозяйств. В связи с этим он дал новое поручение: сформировать эффективную систему учета и контроля государственных запасов зерна с помощью цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта.

«Для этого необходимо модернизировать действующие и приступить к строительству новых современных элеваторов. В программе финансирования строительства частных элеваторов обязательным критерием должно стать наличие электронных систем приема и отгрузки зерна», - отметил глава государства.

Хотя президент и констатировал, что многие аграрии уже начали активно применять различные технологические новации (смарт-фермы, агродроны, спутниковые технологии и ИИ), «о каком-то системном сдвиге в масштабах всей страны пока говорить рано». Поэтому он поручил провести интеграцию информационных систем АПК, чтобы переходить от отдельных «умных» решений к полноценному цифровому агропроизводству.

«Сейчас они разрознены и, по существу, не интегрированы между собой. Следовательно, решения зачастую принимаются на основе неточной статистики. Объективную картину должны представить результаты национальной сельскохозяйственной переписи. Полученные сведения должны лечь в основу модернизации и дальнейшего развития цифровых систем в агросекторе», - сказал Токаев.

Президент поручил правительству совместно с агентством по стратегическому планированию и реформам провести интеграцию отраслевых информационных систем, обеспечить постоянный контроль качества данных, а на базе платформы e-АПК – выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью.

Он также считает, что каждое хозяйство должно быть заинтересовано в использовании цифровых технологий, а государственную поддержку должны получать предприятия, которые внедряют инновации, в том числе технологии искусственного интеллекта.