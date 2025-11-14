Правительство Казахстана проработает использование авиаперевозок для поставок сельхозпродукции на экспортные рынки

«По прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет мировое потребление красного мяса увеличится до 233 млн тонн. Казахстан мог бы стать крупным поставщиком такого мяса, в первую очередь, в страны Азии», - считает Токаев.

Он отметил, что по экспорту баранины Казахстан пока уступает таким странам, как Монголия, Нидерланды, Испания, Франция, но «у нас более высокая обеспеченность пастбищными угодьями». Поэтому нужно создать условия для полноценного раскрытия экспортного потенциала овцеводства.

Также Токаев напомнил, что в послании ставил задачу разработать план развития аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотной маркетинговой стратегии. Он отметил, что страны Персидского залива заинтересованы в стабильных круглогодичных поставках казахстанской мясной продукции, «но у нас авиаперевозки сельхозпродукции не скоординированы и не урегулированы должным образом».

«Предприниматели зачастую оказываются один на один с проблемой отправки грузов. Сегодня мне сообщили, что регулярными рейсами отправляется мясо в Эмираты. Наверное, это не совсем правильно. В то же время аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента, Актобе, Караганды, Актау с учетом преференций в рамках специальных экономических зон имеют достаточный потенциал, чтобы стать региональными хабами с развитой логистикой и интеграцией в международные авиамаршруты», - сказал глава государства.

Он добавил, что их полноценное функционирование в таком качестве и режиме позволит обеспечить бесперебойные поставки сельхозпродукции на экспортные рынки. Президент поручил правительству тщательно проработать этот вопрос.