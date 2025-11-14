Правительство утвердило запретительный список ОКЭД для упрощенного режима налогообложения

В этом списке – 44 вида деятельности. В него вошли деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; производство и оптовая реализация подакцизной продукции (алкогольной, табачной); реализация отдельных видов нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и мазута (при этом сюда относятся: деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химвеществами, оптовая торговля сырой нефтью, попутным или природным газом, каменным и бурым углем, бензином, авиатопливом, керосином и дизтопливом, а также прочим топливом и розничная торговля моторным топливом в спецмагазинах); деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах; проведение лотерей; деятельность в сфере игорного бизнеса; деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов (переработка ядерного топлива).

Также в запретительном списке финансовая, страховая деятельность и посредническая деятельность страхового брокера и страхового агента; охранная деятельность; деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему; деятельность по цифровому майнингу; недропользование (за исключением деятельности по недропользованию, осуществляемой на основании лицензии на старательство); а также сбор, хранение, производство, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов, в том числе оптовая торговля рудами черных и цветных металлов, ломом и отходами черных и цветных металлов; деятельность в рамках финансового лизинга; аренда и эксплуатация торгового рынка (аренда, субаренда и управление собственным или арендованным торговым рынком); сдача в субаренду торговых объектов, относящихся к торговым рынкам, стационарным торговым объектам категорий 1 и 2, а также находящихся на их территории торговых мест, торговых объектов и объектов общественного питания (аренда и управление собственной торговой недвижимостью и многофункциональными комплексами в торговой деятельности и аренда (субаренда) и управление арендуемой торговой недвижимостью и арендованными многофункциональными комплексами в торговой деятельности).

Под запретом для работы на упрощенке также лизинг автомобилей, строительных машин и оборудования, сельскохозяйственных машин и оборудования, строительство жилых и нежилых зданий, реализация жилищного фонда (покупка и продажа многоквартирных и жилых домов), консультационные и маркетинговые услуги (консультирование в области налогообложения, по вопросам коммерческой деятельности и управления, консультативное сопровождение концессионных проектов и проектов ГЧП, а также деятельность, связанная с неплатежеспособностью и взысканием задолженности), исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.

Кроме того, в список вошли деятельность в области бухгалтерского учета или аудита, деятельность в области права, юстиции и правосудия (адвокаты, нотариусы и пр.), а также строительство дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, нефтяных и газовых магистральных трубопроводов, мостов и туннелей; деятельность грузового железнодорожного транспорта; деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики; деятельность агентств по сбору платежей и кредитных бюро, оптовая торговля драгоценными металлами, сырой нефтью и попутным газом; деятельность грузового воздушного транспорта, подчиняющего расписанию; производство автомобилей, кроме двигателей для автомобилей, а также производство электроэнергии прочими электростанциями; брокерская деятельность по сделкам с ценными бумагами и товарами; деятельность ломбардов; банковская деятельность и деятельность на рынке ценных бумаг.

В нацпалате предпринимателей подчеркнули, что объекты 4 и 5 категории с площадью менее 200 кв. м, как минимаркеты и магазины у дома, под запрет не попали.

В ранее опубликованном проекте постановления правительства предлагалось вывести из сферы применения СНР сразу 795 позиций из 1 111 ОКЭД, что вызвало недовольство как со стороны депутатов мажилиса, так и представителей МСБ.

Тогда депутаты предлагали отменить запретительный перечень ОКЭД и закрепить право применения СНР для всех видов малого бизнеса, за исключением подакцизных товаров, недропользования и финансовых услуг.

В середине октября правительство Казахстана решило исключить «излишние ограничения» на применение специального налогового режима для МСБ на основе упрощенной декларации, сообщалось, что в запретительном списке сохранится только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.