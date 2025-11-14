Соглашение с Cove Capital по добыче вольфрама в Карагандинской области предусматривает строительство двух фабрик и завода

Соглашение с американским холдингом Сove Capital LLC по совместной добыче вольфрама на месторождениях Верхнее Кайракты и Северный Катпар в Карагандинской области предусматривает строительство двух современных обогатительных фабрик и гидрометаллургического завода, указано в ответе национальной горнорудной компании «Тау-Кен Самрук» на запрос «Власти».

«Планируемая мощность предприятия – 9,3 тыс. тонн паравольфрамата аммония (APT) в год», - также сообщили в компании.

Речь идет о создании полного технологического цикла от добычи руды и обогащения до металлургического передела. В «Тау-Кен Самрук» подчеркнули, что подобный проект реализуется в Казахстане впервые.

Известно, что стоимость проекта, включая капитальные и операционные затраты, составляет $1,1 млрд (свыше 600 млрд тенге). Согласно достигнутым договоренностям, финансирование в полном объеме, технологическую и маркетинговую составляющую проекта берет на себя американская сторона.

«В период эксплуатации месторождений совокупные налоговые поступления ожидаются на уровне порядка $1,45 млрд (включая налог на добычу полезных ископаемых, корпоративный подоходный налог, экологические платежи и т.д.), планируется создание более 2000 рабочих мест», - сообщили в компании.

В горнорудной компании добавили, что соглашение предусматривает создание совместного предприятия с долевым участием Cove Kaz Capital Group LLC в размере 70% и «Тау-Кен Самрук» – 30%. Американский партнер должен будет обеспечить трансфер современных технологий переработки и обогащения, а также – продвижение готовой продукции на внешних рынках, в том числе заключение оффтейк-контрактов с ключевыми мировыми потребителями вольфрама.

«Это гарантирует устойчивость сбыта и стабильную загрузку будущих производственных мощностей, что особенно важно, поскольку рынок вольфрама отличается высокой концентрацией и фактически контролируется ограниченным кругом стран-производителей», - подчеркивают в компании.

«Тау-Кен Самрук» же будет обеспечивать правовое сопровождение, соблюдение всех норм отечественного законодательства, в том числе – экологического, а также гарантирует реализацию стратегических интересов Казахстана.

В компании отмечают, что такое партнерство позволяет реализовать масштабный проект без привлечения государственных средств, с минимальными инвестиционными рисками для страны, одновременно сохранив влияние и контроль при принятии ключевых решений.

Уже начата совместная разработка стратегии управления и развития проекта.

«По информации Cove Capital LLC, ведутся переговоры с американскими финансовыми институтами, включая U.S. Export-Import Bank и U.S. International Development Finance Corporation о возможном привлечении финансирования», - добавили в «Тау-Кен Самрук».

Также подчеркивается, что проект реализуют в соответствии с международными стандартами ESG и HSE, предусмотрены программы обучения и повышения квалификации для казахстанских специалистов.

Месторождения Верхнее Кайракты и Северный Катпар являются одними из крупнейших в мире, общие запасы составляют 410 тыс. тонн триоксида вольфрама (WO3).

Соглашение об основных условиях сделки (Binding Term Sheet) по совместному производству вольфрамовой продукции на базе этих месторождений было подписано 7 ноября между национальной горнорудной компаней «Тау-Кен Самрук» и Cove Kaz Capital Group LLC (дочерняя структура американского инвестиционно-промышленного холдинга Сove Capital LLC). Документ был подписан на полях саммита C5+1 в Вашингтоне. Его подписали глава «Тау-Кен Самрук» Нариман Абсаметов и Генеральный директор Cove Capital Пини Алтхаус.