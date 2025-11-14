Еще одна петиция против единого часового пояса в Казахстане не прошла модерацию

Петиция с требованием отменить единый часовой пояс UTC +5 в Казахстане, запущенная жительницей Усть-Каменогорска Жанар Бекербаевой, не прошла модерацию на официальном сайте ePetition.kz. Об этом ее автор сообщила в своем аккаунте в Threads.

Автор петиции просила вернуть прежнее деление времени по регионам на часовые пояса UTC+5 и UTC+6. Другое требование касалось проведения независимого научного исследования влияния единого пояса на здоровье, экономику, энергопотребление и социальную жизнь граждан.

Кроме того, Бекербаева просила провести открытые общественные слушания в каждом регионе с привлечением жителей, медиков, энергетиков и педагогов, а также подготовить и принять новую редакцию постановления правительства учётом результатов региональных исследований.

Автор также считает, что необходимо разработать механизм согласования учебных и рабочих графиков с солнечным временем в восточных и северных областях.

В своем ответе министерство торговли и интеграции указало, что для размещения петиции на официальном ресурсе должна отсутствовать петиция о том же предмете.

«Петиция по вопросу часовых поясов ранее рассматривалась», – ответили в министерстве, добавив, что по ее итогам министерствам здравоохранения, науки и высшего образования было поручено в течение трех лет организовать и провести исследования влияния единого часового пояса UTC+5 на здоровье населения в течение полного календарного года.

При этом депутаты от партии «Аманат» потребовали завершить это исследование за три месяца, а в марте этого года министерство науки и высшего образования отказалось от проведения исследования, решив, что тратить на это три года бессмысленно.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5.

Первая петиция с требованием вернуть прежние часовые пояса появилась на официальном сайте ePetition 22 апреля прошлого года и уже к июню набрала 50 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения. После обсуждения, несмотря на аргументы общественников, министерство торговли и интеграции отклонило ее.

Автор петиции Руслан Лепский подал иск в суд. Он требовал признать отклонение петиции незаконным, но в начале октября прошлого года суд отказал ему.

23 октября 2024 года житель Алматы Тимур Булегенов запустил еще одну петицию – на этот раз с требованием перевести время на два часа вперед, но вскоре стало известно, что петиция Булегенова не прошла модерацию на сайте ePetition.