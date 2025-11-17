Минздрав создаст сеть региональных центров для лечения онкобольных радиофармпрепаратами

Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью Национального научного онкологического центра, в частности проверил оснащенность его нового корпуса, и с деятельностью Биомедицинского исследовательского центра NU – как применяются в учреждениях передовые технологии в медицине.

В частности, Бектенову рассказали о проводимой работе по присвоению Национальному научному онкоцентру статуса «Якорного центра МАГАТЭ» (Anchor Center), который станет опорной площадкой для развития и распространения передового опыта в области радиационной онкологии и ядерной медицины для всего региона Центральной Азии.

В Центре радиационных технологий в активной фазе ведутся работы по освоению полного цикла производства радиофармпрепаратов для диагностики рака (в т. ч. на ранних стадиях), а также лечения. Как сообщила руководитель Центра радиационных технологий ННОЦ Индира Тлеулесова, Национальный научный онкологический центр запускает собственное производство 13 видов радиофармпрепаратов, что позволит проводить полный цикл ПЭТ-диагностики и терапии на базе одного комплекса. Для этого подготовлена команда специалистов: медицинских физиков, радиохимиков, радиофармацевтов и инженеров.

«У нас планируется 13 радиофармпрепаратов производить в будущем для диагностических целей. То есть мы покроем полностью свои потребности, но и также частично потребности других регионов. Мы сможем помочь нашим пациентам, чтобы казахстанцам больше не пришлось уезжать за рубеж, потому что многие технологии, которые мы здесь внедряем поэтапно, есть за рубежом, ради них туда едут. Теперь мы собираемся все делать у себя», - отметила Тлеулесова.

По данным пресс-службы правительства, сейчас Минздрав также проводит работу по созданию сети из шести региональных центров для лечения граждан с использованием радиофармпрепаратов: дополнительные «активные» палаты будут открыты в Астане, Алматы, Шымкенте, Семее, Караганды и Актобе.

Вместе с тем в лучевой и протонной терапии применяют искусственный интеллект, который обеспечивает точечное лечение с минимальным воздействием на здоровые ткани.

Бектенов поручил Минздраву обеспечить максимальную доступность передовых методов лечения онкопациентам из всех регионов страны и создавать необходимые условия для дальнейшего развития ядерной медицины в Казахстане.

Между тем виварий Биомедицинского исследовательского центра NU проводит работу по получению аккредитации AAALAC International – одной из признанных глобальных систем оценки качества работы с лабораторными животными.

«Открытие вивария дает возможности казахстанским ученым переходить на качественно новый уровень исследований для увеличения линейки производства отечественных медикаментов», - отметили в кабмине.

В виварии сейчас проводятся научные исследования в области биологии и фармакологии.

Также Бектенову представили инновационную разработку NU – устройство ALEM для консервации и длительной транспортировки донорских органов в условиях, максимально приближенных к физиологическим. Внедрение такой технологии может существенно повысить эффективность трансплантологии в стране.

А в National Laboratory Astana планируется создать Региональный фармацевтический центр, который будет специализироваться на доклинических испытаниях и разработке новых лекарственных препаратов. Проект предусматривает формирование R&D-инфраструктуры для развития фармацевтического производства с высоким уровнем локализации в Казахстане.

Бектенов подчеркнул важность научно-исследовательских работ для развития казахстанской медицины и фармацевтики и поручил профильным министерствам создавать все условия для практической реализации передовых отечественных разработок.