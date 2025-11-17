Из-за изменения климата в Казахстане выросло количество ЧС природно-техногенного характера

Из-за глобального изменения климата с 2007 по 2023 годы в Казахстане, по сравнению с предыдущим семнадцатилетним периодом, значительно возросло число стихийных метеорологических явлений, вызванных сильными снегопадами, градами, ветрами и дождями, сообщает проектный офис для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике.

Как отмечается, территория Казахстана в силу своего географического положения, разнообразия природных, горногеологических и геодинамических условий подвержена различным видам чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ежегодно паводки, сели, оползни, снежные лавины, ураганы, лесные и степные пожары и иные опасные природные явления причиняют огромный ущерб экономическому потенциалу страны и разрушают инфраструктуру многих регионов.

Так, согласно данным РГП «Казгидромет», в 2007-2023 годы, по сравнению с предыдущим семнадцатилетним периодом (1990-2006 годы), в Казахстане увеличилось число стихийных метеорологических явлений, вызванных сильным снегопадом (в 1,8 раза), градом и сильным ветром (в 1,6 раза), сильным дождем (в 1,4 раза). При этом сократилось число случаев сильных туманов (на 43%) и сильных метелей (на 19%).

«В 2023 году на территории республики произошло стихийных метеорологических явлений на 71 случай больше, чем в 2022 году. Гидрометцентром РГП «Казгидромет» было выпущено 81 штормовое предупреждение о резких изменениях погоды и опасных стихийных метеорологических явлениях», - указывается в пресс-релизе.

Наиболее высокой в 2023 году была повторяемость сильного ветра со скоростью 30 м/с и более – 146 случаев, что составило 72% от всех произошедших экстремальных метеорологических явлений. Чаще всего сильные ветры наблюдались в областях Жетысу, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Алматинской. Максимальная продолжительность (36 часов) и скорость (45 м/с) ветра также были зафиксированы в области Жетысу.

Кроме того, в 2023 году в Казахстане было зарегистрировано 23 случая сильного дождя, в основном в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областях и в области Жетысу, а наибольшее количество случаев (16) наблюдалось в Алматинской области.

Также наблюдались очень сильные метели с видимостью 50-500 метров, продолжительностью 12-50 часов и средней скоростью ветра 15-29 м/с – в основном в январе, феврале, марте и декабре 2023 года (всего 15 случаев), а очень сильные пыльные бури были зафиксированы в апреле, августе и декабре 2023 года (всего 5 случаев). Продолжительность пыльных бурь составляла 12-36 часов при видимости 200-500 метров и скорости ветра 16-24 м/с.

Наибольшее количество экстремальных метеорологических явлений в 2023 году зарегистрировано в области Жетысу (около 35%), в Алматинской области (около 16%), в Северо-Казахстанской области (около 9%), в Жамбылской и Туркестанской областях (около 7%), в Акмолинской области (около 5%) и Павлодарская области (около 4%).

Отмечается, что последствиями погодных катаклизмов стали оборванные линии электропередачи, разрушенные крыши зданий, сломанные деревья, поврежденные автомобили, закрытие автодорог и отмена занятий в учебных заведениях.