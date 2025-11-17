ЧП произошло в Ауэзовском районе
В Алматы из-за пожара на трансформаторной подстанции часть города осталась без света
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

В Ауэзовском районе утром в понедельник произошло возгорание трансформаторной подстанции, из-за чего без электричества остались потребители, не работают светофоры, сообщает Kazinform.

В ДЧС Алматы сообщили, что информация о возгорании на улице Утеген батыра, 76, поступила в 08:53. На место оперативно были направлены пожарные расчеты, которые установили, что открытым пламенем горит трансформаторная подстанция на площади 0,2 кв. м. Сейчас открытого огня уже нет.

Очевидцы же сообщили, что около 9 утра в районе озера Сайран был слышен хлопок. Почти одновременно в нескольких домах Ауэзовского и Бостандыкского районов отключилось электричество, а светофоры временно вышли из строя.

