В Алматы из-за пожара на трансформаторной подстанции часть города осталась без света

ЧП произошло в Ауэзовском районе
В Ауэзовском районе утром в понедельник произошло возгорание трансформаторной подстанции, из-за чего без электричества остались потребители, не работают светофоры, сообщает Kazinform.
