Казахстанские ученые начнут в 2026 году новый этап испытаний препарата от рака

Профессор NU Дос Сарбасов, разработчик казахстанского противоракового препарата, объявил о переходе на новую, решающую стадию клинических испытаний в 2026 году, сообщила пресс-служба правительства. Этот этап должен доказать эффективность препарата в борьбе с одними из самых агрессивных и злокачественных KRAS-мутантных опухолей.

Как сообщил Сарбасов, после успешных доклинических исследований на животных получено разрешение на использование новой, более высокой максимально-переносимой дозировки второго компонента комбинированного препарата, которая, как предполагается, будет наиболее эффективной.

«Самое важное решение, что препарат будет использоваться перед стандартной химиотерапией. До этого мы использовали препарат после нескольких стадий стандартной химиотерапии, когда пациенты были физически более ослабленные. С новым подходом, мы будем видеть прямой эффект нашего препарата на опухоли и метастазы, а также переносимость препарата», - рассказал он.

По его словам, это наиболее целесообразный подход для определения эффективности препарата.

Ранее сообщалось, что проводится вторая фаза испытаний: врачи подбирают лучшую дозировку активного вещества, чтобы был лучший эффект и меньше побочных явлений. И по завершению этих испытаний будет проведена процедура регистрации препарата. Председатель правления АО «КазНИИ онкологии и радиологии» Ербол Бекмухамбетов говорил, что испытания будут проводиться до конца этого года и только потом можно будет говорить о результатах.

В январе 2024 года министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщал о том, что казахстанские ученые разрабатывают противоопухолевый препарат, не имеющий аналогов в мире, который уже начали испытывать на онкобольных. В июле того же года он заявил, что по итогам первого этапа тестирования опухоли сократились в среднем на 30%. Тогда препарат тестировали на 15 онкобольных в институте радиологии в Алматы. Второй этап тестирования начался 1 июля 2024 года, на него записалось 5 тыс. онкобольных, но взяли только 3 тыс. человек. Саясат Нурбек также говорил, что в случае положительного результата клинических испытаний, препарат планируется зарегистрировать в 2025 году.