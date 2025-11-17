В 2026 году изменения в формат ЕНТ вноситься не будут – Миннауки

Комитет высшего и послевузовского образования министерства науки и высшего образования в ответе на запрос «Власти» сообщил, что для преобразования ЕНТ в международную систему тестирования с лучшей методологией и качеством оценивания создана специальная рабочая группа, которая с компанией ETS разработает план поэтапного совершенствования тестирования.

«В 2026 году в формат ЕНТ никакие изменения вноситься не будут. Следует отметить, что все изменения будут изучаться с научной точки зрения и тщательно обсуждаться отечественными и зарубежными экспертами», - отметили в комитете.

По изменениям в системе оценки знаний и их значимости, а также по ожидаемым результатам будут проведены соответствующие разъяснительные работы, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования Казахстана и международная организация в сфере образования и развития талантов ETS проведут трансформацию Единого национального тестирования: он станет оценивать не только академические достижения, но и ключевые навыки, необходимые для успеха в жизни и профессии.

По данным Миннауки, ETS внедрит передовые решения, направленные на повышение качества и прозрачности системы оценивания, в частности, будут применены технологии искусственного интеллекта, включая адаптивное тестирование, автоматизированное оценивание и интеллектуальную аналитику, а все тесты будут разрабатываться с использованием современных психометрических методов, что гарантирует их научную обоснованность, достоверность и признание со стороны студентов, университетов и работодателей по всему миру. При этом тесты будут разрабатываться с ориентировкой на оценку навыков, что позволит студентам приобрести компетенции, востребованные в мировой экономике.