Суд в Атырау приговорил к пожизненному заключению двух обвиняемых в убийстве Яны Легкодимовой

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области приговорил обвиняемых в убийстве 23-летней жительницы Атырау Яны Легкодимовой – Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова – к пожизненному заключению.

Подсудимые проходили по делу как обвиняемые в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. 7 ч. 2 ст. 99 Уголовного кодекса, и в умышленном уничтожении чужого имущества по предварительному сговору (п. 6 ч. 2 ст. 202 Уголовного кодекса).

«Суд приговорил Хайржанова Ризуана признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 6 частью 2 статьи 202 Уголовного кодекса и пункта 7 части 2 статьи 99 Уголовного кодекса. Назначить ему наказание в виде пожизненного лишению свободы. <...> Катимову Алтынбеку по совокупности преступления путем сложения наказания окончательно назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», - зачитала приговор судья Зарема Хамидуллина.

Оба будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.

Помимо этого, иск матери погибшей Галины Легкодимовой частично удовлетворен. С Хайржанова и Катимова будут взысканы материальный ущерб в размере 1 млн 950 тыс. тенге и моральный ущерб в сумме 15 млн тенге с каждого. Ранее в суде Галина Легкодимова заявила иск о взыскании 10 млн тенге материального ущерба и по 25 млн тенге морального вреда с каждого из подсудимых.

«Хайржанов и Катимов десять дней подряд обсуждали различные способы убийства Легкодимовой, тем самым действовали по предварительному сговору. Оба желали ей смерти и убили потерпевшую. Поэтому их действия правильно квалифицировано», - отметила в разъяснительной части приговора судья Хамидуллина.

По ее словам, осужденные заранее готовились к этому убийству: «искали яды, обсуждали, как можно ее убить без следов, знали, когда она будет дома одна, и оценили жизнь человека в 500 тысяч тенге». А после того, как сбросили тело Легкодимовой в реку, отправились в бар, где спокойно пили и смеялись, не проявляя сожаления.

23-летняя жительница Атырау Яна Легкодимова вышла из дома 18 октября 2024 года после звонка знакомого и не вернулась. Ее мать Галина Легкодимова рассказала, что в квартире остались зарядка от телефона, наушники и даже куртка не была надета, что, по ее словам, «не было похоже на обычный уход из дома». Девушка вела дневник, в котором упоминала человека под инициалом «Р».

Останки Яны Легкодимовой нашли только спустя 8 месяцев, в июне 2025 года, на берегу реки Урал в районе села Талдыколь. По версии обвинения Ризуан Хайржанов задушил ее, в то время как его соучастник, Алтынбек Катимов удерживал дверь, не давая девушке спастись. После убийства тело сбросили в реку Урал.

Как считает следствие, Ризуан Хайржанов решил убить Яну Легкодимову из опасения, что она сообщит его невесте об их отношениях. В преступлении ему помог Алтынбек Катимов, которому Хайржанов пообещал 500 тысяч тенге. Следствие установило, что до убийства мужчины заранее обсуждали десятки способов расправы над Яной. Кроме того, они планировали уничтожение телефона девушки, а один из обвиняемых признался, что после убийства вымыл салон машины.

На судебных заседаниях оба признали свою вину.

Государственный обвинитель Каиржан Нурбергенов требовал назначить Ризуану Хаиржанову и Алтынбеку Катимову пожизненное лишение свободы.