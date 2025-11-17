RAMS выходит из проекта Beyond Almaty

Компания RAMS Qazaqstan сообщила о выходе из состава участников проекта Beyond Almaty, где она выступала генеральным подрядчиком. В пресс-службе RAMS в ответ на запрос «Власти» уточнили, что компания прекратила участие в проекте с сентября 2025 года. Сейчас у компании недоступны социальные сети, а также снимаются баннеры с других проектов.

В RAMS отметили, что «сосредоточатся на других инициативах в сфере девелопмента, где будут придерживаться ранее заявленных стандартов качества и принципов устойчивого развития». В компании подчеркнули, что «продолжают развивать проекты, ориентированные на современные архитектурные решения, инновации и потребности жителей, и намерены дальше инвестировать в развитие Алматы».

В RAMS также сообщили, что по всем вопросам, связанным с Beyond Almaty, следует обращаться к собственнику земельного участка и заказчику - ТОО «BR Construction Qazaqstan».

В управлении градостроительного контроля Алматы редакции сообщили, что в отношении заказчика составлены административные протоколы по статья 316, часть 1 (строительство объектов без проектной (проектно-сметной) документации либо документации, не прошедшей экспертизу), и 321 (строительство без сопровождения технического и (или) авторского надзоров) Кодекса об административных правонарушениях и выдано предписание о приостановлении и устранении допущенных нарушений. В ТОО «BR Construction Qazaqstan» направлено уведомление касательно предоставления информации об исполнении выданного предписания. В случае непредоставления такой информации управлением будет проведена внеплановая проверка.

На вопрос о том, продолжаются ли строительные работы на объекте, в управлении не ответили.

Проект Rams Beyond Almaty презентовали 4 мая 2025 года. Компания RAMS Qazaqstan обещала «премиальный многофункциональный комплекс с премиальными резиденциями». При этом жителей с проектом не знакомили.

В августе жители близлежащих к RAMS Beyond Almaty домов жаловались на нарушения при строительстве проекта. Они беспокоились за безопасность своих домов. Также жители создали петицию, где требовали от акимата Алматы полностью прекратить реализацию проекта RAMS Beyond Almaty и создать на его территории зеленую парковую зону.

Депутаты мажилиса также требовали запретить строительство 40-этажного здания RAMS Beyond Almaty и сделать на этом участке сквер или построить социальный объект.

В ответ на депутатский запрос аким Алматы Дархан Сатыбалды сообщал, что управлением градостроительного контроля города проведена внеплановая проверка в отношении застройщика и было установлено, что он получил архитектурно-планировочное задание и согласовал эскизный проект, но строительно-монтажные работы были начаты без проектно-сметной документации, прошедшей в установленном порядке экспертизу, без сопровождения авторского и технического надзоров, без уведомления о начале производства строительно-монтажных работ. В связи с этим заказчику было выдано предписание о приостановлении строительства и устранении нарушений. Вместе с тем Сатыбалды заявил, что вопрос сквера или социального объекта на этом участке не рассматривается, так как «данный участок находится в частной собственности и заказчиком получены архитектурно-планировочное задание, согласование эскизного проекта на проектирование 40-этажного жилого комплекса».

О том, как застройщику удалось обойти запрет на высотное строительство, «Власть» писала в этом материале.