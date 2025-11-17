Бектенов заявил, что государство платит за несуществующих учеников частных школ

По данным пресс-службы правительства, министерство финансов выявило серьезные нарушения в финансировании частных школ, получающих государственный заказ.

«В частности, из 745 учреждений 155 не отражают полученный доход. Порядка 30% из 427 оцифрованных школ не соответствовали по целевому назначению вида деятельности. Так, в Мактааральском районе Туркестанской области целевое назначение одной из школ – тойхана, в Шымкенте – торговый центр и др.», - привели статистику в кабмине.

Также, по данным правительства, в 64 школах контингент обучающихся превышает проектную мощность более чем в два раза: в одной из частных школ Алматинской области при проектной мощности 60 человек фактически были отражены 702 учащихся, а в частной школе гАстаны с мощностью на 241 ученика в документах отражены 1 003 человека.

«Речь идет о нецелевых выплатах государства за якобы предоставление гражданам образовательных услуг. Кроме того, в отдельных школах были обнаружены фиктивные учителя, а также факты двойного финансирования», - заявили в кабмине.

Глава правительства Олжас Бектенов заявил, что «фактически государство часто платит за несуществующих учеников».

«На этом рынке сформировалась целая нелегальная индустрия. Министерству просвещения и министерству финансов со следующего финансового года необходимо навести полный порядок в этой сфере. Ни один государственный тенге не должен тратиться впустую, оседая в карманах недобросовестных участников рынка и чиновников», - сказал он на совещании.

С января 2026 года деятельность частных школ будет строго регламентирована новой информационной системой OrtaBilim, которая проводит автоматическую проверку количества и контингента учащихся и наличие разрешительных документов. Сервис был запущен в ноябре, к нему уже подключились 86% школ.

При этом в правительстве пообещали, что за оказанные услуги в этом году школам все выплатят. В дальнейшем же к сервису планируется подключить все виды государственного финансирования в сфере образования: госзаказы, гранты, стипендии и обеспечение мест в общежитиях.