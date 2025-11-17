Бизнес-омбудсмен Казахстана просит сохранить право на вычеты при работе с поставщиками на упрощенке

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Канат Нуров обратился к председателю сената Маулену Ашимбаеву с письмом, в котором просит сохранить право на вычеты при сделках с поставщиками, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Он приводит предложения предпринимателей сохранить запрет только по операциям связанных сторон, а также ввести 8%-ную ставку налогообложения для поставщиков, использующих этот специальный налоговый режим, при работе с бизнесом на общеустановленном режиме.

В своем письме омбудсмен говорит о пункте 16 статьи 286 нового Налогового кодекса, которая предусматривает тотальный запрет субъектам общеустановленного режима налогообложения при расчете налога на прибыль относить на вычеты расходы по товарам от субъектов специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

Нуров сообщает, что в его адрес, а также в Национальную палату предпринимателей «Атамекен» поступает значительное количество обращений от предпринимателей. Они обеспокоены тем, что запрет на вычеты делает сотрудничество с малым бизнесом экономически нецелесообразным для бизнеса на общеустановленном режиме, повышает налоговую нагрузку, себестоимость и цены для крупного бизнеса, а также увеличивает затраты для малого бизнеса.

«Таким образом, этот запрет ведет к искусственному разделению экономики на два изолированных друг от друга сегмента или к оттоку сделок в теневой сектор, что противоречит целям любой фискальной политики», - подчеркивает Нуров.

Он привел данные, согласно которым 70% всех предприятий применяют упрощенный режим и режим розничного налога, которые в следующем году будут объединены в один специальный режим на основе упрощенной декларации. При переходе на общеустановленный режим с уплатой НДС им всем будет необходимо квалифицированное бухгалтерское обслуживание.

«Но в текущих реалиях в Казахстане количество бухгалтеров в разы, если не на порядок, меньше необходимого. Следовательно, это приведет к техническому коллапсу в налоговом учете и автоматически повысит риски закрытия предприятий в результате налоговых штрафов и проверок», - поясняет омбудсмен.

При этом, по его данным, среди крупных предприятий доля расходов, приходящихся на поставщиков, применяющих СНР, составляет в среднем около 1-2% – в основном это транспорт, питание, логистика и аренда.

«Если рассматривать все субъекты на общеустановленном режиме, оборот по которым в 2023 году составил почти 140 трлн тенге, то доля СНР в нем составляет всего 3,8%. То есть риск занижения КПН в крупном бизнесе минимален», - считает он.

Омбудсмен также подчеркивает, что правительство не представило обоснованных расчетов, которые указывают на оправданность этой меры. Он приводит данные министерства национальной экономики, согласно которым в 2023 году оборот на бизнеса СНР составил 15,07 трлн тенге, из которых только 5,37 трлн тенге – взаимодействие с бизнесом на общеустановленном режиме.

«Даже если допустить, что 30% операций приходится на недобросовестных налогоплательщиков, а КПН занижается в среднем на 20%, то предстоящий фискальный эффект от действия данной нормы составляет лишь 270-280 млрд тенге, что равняется около 1% от 23 трлн тенге плановых поступлений в госбюджет 2026 года», - отмечает он.

Нуров также перечислил меры, которые предприниматели предлагают рассмотреть для того, чтобы бороться с налоговой оптимизацией без ущерба для инвестиционного климата и деловой среды. Так, предлагается ввести ограничение вычетов только по операциям между связанными сторонами и применять риск-ориентированный контроль вместо тотального запрета.

Кроме того, предприниматели предлагают сократить предельную сумму дохода для применения СНР на основе упрощенной декларации с 600 тыс. МРП (примерно 2,4 млрд тенге в год) до 300 тыс. МРП (примерно 1,2 млрд тенге в год), то есть до пределов классификации размеров бизнеса, уже установленных статьей 24 Предпринимательского кодекса.

Еще одно предложение бизнес-сообщества – установить 8%-ную ставку налогообложения оборота субъектов СНР при работе с субъектами на общеустановленном режиме.

Бизнес-омбудсмен подчеркивает, что для того, чтобы реализовать эти меры и обеспечить бизнесу достаточное время для корректировки договоров и операционных моделей, необходимо инициировать законопроект об отлагательном порядке введения в действие нормы о запрете вычетов на срок не менее 18 месяцев.

Ранее петиция с требованием отменить запрет на вычеты не прошла модерацию на сайте ePetition.kz.

О том, как новый Налоговый кодекс повлияет на бизнес и граждан, «Власть» рассказывала в этом материале.