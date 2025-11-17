​Казахстан подал очередной иск против зарубежных нефтяных компаний

Правительство Казахстана подало иск в Швейцарии на $15 млн против дочерних предприятий итальянской Eni – одной из крупнейших нефтяных компаний, которая участвует в разработке крупнейших нефтегазовых месторождений страны Кашаган и Карачаганак. Так Казахстан пытается подкрепить свою позицию в другом деле – арбитражном иске на сумму около $160 млрд.

Ряд компаний и физических лиц, связанных с Eni, обвиняются в коррупции, следует из документов в швейцарском иске.

Из-за медленного продвижения арбитражного иска Казахстан использует процедуру раскрытия информации в других юрисдикциях для подкрепления своего основного иска, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

В рамках процедуры раскрытия информации американский судья разрешил бывшему вице-президенту КазМунайГаза Максату Иденову дать показания. Иденов был допрошен в Хьюстоне, штат Техас, в рамках судебного разбирательства, которое ведется в нескольких юрисдикциях.

Имя Иденова фигурировало в дипломатических депешах США, опубликованных Wikileaks. В 2010 году он предупреждал о рисках в случае, если переговоры о продаже 10% доли в проекте по добыче газа и конденсата в Карачаганаке будет вести правительство. «Никогда нельзя сказать, чем закончится арбитражное разбирательство», – мог утверждать тогда Иденов.

Иск в Швейцарии связан с другим гражданским иском, поданным ТОО «PSA» в Швейцарии, в марте 2025 года. Эта компания ответственна за контракты, регулирующие управление месторождениями Карачаганак и Кашаган. Тогда в PSA утверждали, что предполагаемые схемы хищения использовались для «подкупа должностных лиц в Казахстане» и «вознаграждения некоторых руководителей Eni» и посредников в период с 2006 по 2011 год. В марте 2025 года PSA также запросила показания Иденова в суде Техаса.

В швейцарском иске также упоминается договор по обслуживанию нефтяных месторождений, условия которого, предположительно, пересматривались 11 раз. За счет этого его первоначальная стоимость выросла с $88 млн до $490 млн.

По данным Bloomberg, «Казахстан заявил в своих судебных документах для суда США, что подрядчики, предоставляющие услуги Eni в Казахстане, “организовали незаконную схему” для получения завышенных контрактов».

На момент предполагаемой «незаконной схемы» Иденов был вице-президентом КазМунайГаза, национальной нефтегазовой компании Казахстана, владеющей долями в Карачаганаке и Кашагане. Позже он стал вице-президентом Eni, а сейчас возглавляет отдел стратегии и развития бизнеса Eni в США.

Суд США в Хьюстоне отклонил три запроса PSA о раскрытии информации, в которых оно требовало раскрытия документов Eni.

Компания заявила, что «была полностью оправдана итальянскими властями по результатам расследования, проведенного более десяти лет назад. Поэтому мы считаем, что эти обвинения против любой компании Eni не имеют под собой оснований».

Правительство Казахстана ранее проигрывало арбитражные разбирательства, которые сопровождались запросами по раскрытию информации и судебными исками в различных юрисдикциях. В прошлом году Казахстан согласился выплатить молдавскому бизнесмену неуказанную сумму, чтобы положить конец так называемому «делу Стати».