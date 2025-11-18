Компания изучает варианты покупки активов
Компания Chevron заинтересовалась покупкой зарубежных активов «Лукойла»
Фото издания "Ведомости"

Американская нефтяная компания Chevron изучает варианты покупки зарубежных активов находящейся под санкциями российской нефтяной компании «Лукойл», сообщили агентству Reuters источники, знакомые с процессом.

По информации источников Reuters, американский гигант частных инвестиций Carlyle входит в число тех, кто изучает варианты покупки зарубежных активов «Лукойла». К потенциальным покупателям присоединилась и компания Chevron: она изучает варианты покупки активов «Лукойла», которые пересекаются с активами компаний, а не представляют собой весь портфель.

«Лукойл» добывает около 2% мировой нефти в стране и за рубежом, а международные активы производят 0,5% мировой нефти и оцениваются примерно в $22 млрд. Российский «Лукойл» владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотнями розничных автозаправочных станций по всему миру, в том числе в США. В частности, «Лукойл» в Казахстане владеет 50% долей в компании Kalamkas-Khazar Operating, в Аль-Фараби Operating – 49,9%, в Karachaganak Petroleum Operating B.V. у компании 13,5%, в Каспийском трубопроводном консорциуме – 12,5% и в Тенгизшевройле – 5%, где также долю имеет и Chevron. «Лукойл» также имеет долю в нигерийской шельфовой лицензии OML-140, которую разрабатывает Chevron.

22 октября США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», а также против десятков их дочерних компаний. Санкции блокируют активы этих компаний в США и не позволяют американцам вести с ними бизнес.

Ранее, 15 октября, компания «Лукойл» попала в санкционный список Великобритании, при этом международные проекты в Азербайджане и Казахстане с участием «Лукойла» и «Роснефти» были освобождены от санкций сроком до 14 октября 2027 года.

27 октября «Лукойл» объявил, что продает свои зарубежные активы в связи с введенными санкциями. А 30 октября было объявлено о согласовании продажи своих активов за рубежом компании Gunvor. Тогда же российская сторона дала обязательство не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Но в начале ноября компания Gunvor отозвала свои предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла». Перед этим Минфин США заявил о связях Gunvor с Россией и отказался выдавать компании лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не будет прекращена война в Украине.

Подозрение в попытке обойти санкции в отношении «Лукойла» и ее «дочек» вызвано тем, что Gunvor была основана в 2000 году россиянином Геннадием Тимченко и шведским предпринимателем Турбьерном Тернквистом. В 2014 году Тимченко продал свою долю в компании соучредителю. После этого Gunvor продала активы в России.

На прошлой неделе Минфин США разрешил проводить операции с российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть» для проектов в Казахстане – Карачаганака, Тенгиза и Каспийского трубопроводного консорциума. При этом ведомство фактически запретило российским предприятиям продавать доли в компаниях, разрабатывающих месторождения в Казахстане, а также в КТК, по которому транспортируется около 80% казахстанской нефти. Одновременно США дали еще три недели «Лукойлу» на поиск покупателя для своих зарубежных активов.

