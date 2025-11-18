Компания Chevron заинтересовалась покупкой зарубежных активов «Лукойла»

По информации источников Reuters, американский гигант частных инвестиций Carlyle входит в число тех, кто изучает варианты покупки зарубежных активов «Лукойла». К потенциальным покупателям присоединилась и компания Chevron: она изучает варианты покупки активов «Лукойла», которые пересекаются с активами компаний, а не представляют собой весь портфель.

«Лукойл» добывает около 2% мировой нефти в стране и за рубежом, а международные активы производят 0,5% мировой нефти и оцениваются примерно в $22 млрд. Российский «Лукойл» владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Европе, долями в нефтяных месторождениях в Казахстане, Узбекистане, Ираке, Мексике, Гане, Египте и Нигерии, а также сотнями розничных автозаправочных станций по всему миру, в том числе в США. В частности, «Лукойл» в Казахстане владеет 50% долей в компании Kalamkas-Khazar Operating, в Аль-Фараби Operating – 49,9%, в Karachaganak Petroleum Operating B.V. у компании 13,5%, в Каспийском трубопроводном консорциуме – 12,5% и в Тенгизшевройле – 5%, где также долю имеет и Chevron. «Лукойл» также имеет долю в нигерийской шельфовой лицензии OML-140, которую разрабатывает Chevron.

22 октября США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», а также против десятков их дочерних компаний. Санкции блокируют активы этих компаний в США и не позволяют американцам вести с ними бизнес.

Ранее, 15 октября, компания «Лукойл» попала в санкционный список Великобритании, при этом международные проекты в Азербайджане и Казахстане с участием «Лукойла» и «Роснефти» были освобождены от санкций сроком до 14 октября 2027 года.

27 октября «Лукойл» объявил, что продает свои зарубежные активы в связи с введенными санкциями. А 30 октября было объявлено о согласовании продажи своих активов за рубежом компании Gunvor. Тогда же российская сторона дала обязательство не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Но в начале ноября компания Gunvor отозвала свои предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла». Перед этим Минфин США заявил о связях Gunvor с Россией и отказался выдавать компании лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не будет прекращена война в Украине.

Подозрение в попытке обойти санкции в отношении «Лукойла» и ее «дочек» вызвано тем, что Gunvor была основана в 2000 году россиянином Геннадием Тимченко и шведским предпринимателем Турбьерном Тернквистом. В 2014 году Тимченко продал свою долю в компании соучредителю. После этого Gunvor продала активы в России.

На прошлой неделе Минфин США разрешил проводить операции с российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть» для проектов в Казахстане – Карачаганака, Тенгиза и Каспийского трубопроводного консорциума. При этом ведомство фактически запретило российским предприятиям продавать доли в компаниях, разрабатывающих месторождения в Казахстане, а также в КТК, по которому транспортируется около 80% казахстанской нефти. Одновременно США дали еще три недели «Лукойлу» на поиск покупателя для своих зарубежных активов.