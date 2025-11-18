Правящая партия «Грузинская мечта» предложила лишить проживающих за пределами страны граждан права голосовать за рубежом и упраздняет временную администрацию отколовшейся от Грузии Южной Осетии – такие инициативы партии озвучил накануне председатель парламента Шалва Папуашвили, сообщает Русская служба ВВС .

По нынешнему законодательству граждане Грузии не могут принимать участие в муниципальных выборах, находясь за рубежом, но на парламентских выборах они могут голосовать в открытых за пределами Грузии избирательных участках. Правящая же партия предложила изменения в законодательство, согласно которым голосовать граждане Грузии смогут только в Грузии.

«У кого есть интерес и желание принять участие в политической жизни путем выборов, раз в четыре года он должен вернуться на родину и проголосовать в Грузии», - заявил Папуашвили на брифинге.

Причиной предложенных изменений в правящей партии называют «защиту от внешнего вмешательства», считая, что проживающие за границей граждане Грузии могут стать потенциальной мишенью для вмешательства в грузинские выборы. А в эпоху дезинформации, по словам Папуашвили, растет риск того, что «физически оторванные от страны» граждане сделают неинформированный выбор.

В оппозиции назвали такую инициативу антиконституционной и фактическим лишением более миллиона грузинских эмигрантов права выбора. При этом оппозиция считает, что власти Грузии просто боятся выбора избирателей, волю которых они не могут контролировать. Обычно результаты голосования за границей отличаются от итогов внутри страны. К примеру, на парламентских выборах в прошлом году на более 60 участках, открытых за рубежом, с большим отрывом победила оппозиция, а за правящую партию проголосовали всего 13%. На картину и итоги выборов в целом результаты голосования за рубежом значительно не повлияли, но они были показателем степени поддержки правящей партии в условиях отсутствия контроля и давления на избирателей со стороны властей.

Между тем правящая партия решила упразднить с января 2026 года созданную прежними властями так называемой администрации Южной Осетии. По словам Папуашвили, прежние власти искусственно восстановили административные границы упраздненной в 1990 году Юго-Осетинской автономной области. Он считает эти решения частью «геополитической игры» внешних сил, в которой Грузии отводилась роль «жертвенной пешки».

«Политика, проведенная Саакашвили, привела к эскалации ситуации в регионе и, в конечном итоге, привела страну к войне. На этом фоне члены парламента Грузии оценили данное решение как грубую измену против национальных интересов страны, что отражено и в конституционном иске, требующем объявить „Национальное движение“ неконституционным», - заявил он.

Даже косвенное использование термина «Южная Осетия», по его словам, было предательством Конституции и национальных интересов Грузии, а потому «никакой Южной Осетии в грузинском правовом или политическом пространстве не существует».

Вместе с тем муниципалитеты Ахалгори, Курта, Тигви и Эредви, которые были избраны в 2006 году в полном соответствии с Конституцией, продолжат функционирование в изгнании.

В оппозиции считают, что «Грузинская мечта» в очередной раз выполнила задание Москвы, так как Россия постоянно поднимала этот вопрос.