RAMS Qazaqstan объявляет о ребрендинге и продолжении работы в штатном режиме

Компания RAMS Qazaqstan сообщила о начале процесса ребрендинга, который включает «обновление фирменного стиля». В компании подчеркивают, что все обязательства перед дольщиками и инвесторами выполняются в полном объёме, а строительные работы на объектах продолжаются в штатном режиме под контролем специалистов.

Согласно заявлению, временно недоступные страницы RAMS Qazaqstan в социальных сетях связаны с «техническими процессами обновления». Возобновление активности ожидается в ближайшие дни. Пока все официальные отчёты о ходе строительства публикуются в Telegram-каналах по каждому объекту, где клиенты также могут получить консультации менеджеров.

В компании отмечают, что RAMS Qazaqstan сохраняет устойчивое финансовое и юридическое положение, соблюдает требования законодательства и придерживается принципов прозрачности. На официальном сайте продолжают работать каналы для консультаций, в том числе телефонные номера и WhatsApp.

В завершение в RAMS Qazaqstan отметили, что ребрендинг завершится в ближайшее время, после чего компания представит обновленную стратегию развития.

Ранее компания RAMS Qazaqstan сообщила о выходе из состава участников проекта Beyond Almaty, где она выступала генеральным подрядчиком.