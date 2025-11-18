RAMS Qazaqstan объявляет о ребрендинге и продолжении работы в штатном режиме

Компания подтверждает выполнение обязательств перед дольщиками и инвесторами
Компания RAMS Qazaqstan сообщила о начале процесса ребрендинга, который включает «обновление фирменного стиля». В компании подчеркивают, что все обязательства перед дольщиками и инвесторами выполняются в полном объёме, а строительные работы на объектах продолжаются в штатном режиме под контролем специалистов.
