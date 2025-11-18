Услуга по прописке будет доступна казахстанцам только через eGov

С 24 ноября в Казахстане вступают в силу изменения в процедуре регистрации граждан по месту жительства: эту услугу можно получить только в онлайн-формате через портал электронного правительства eGov.kz или мобильное приложение eGov Mobile, сообщается на сайте АО «Национальные информационные технологии».

Чтобы получить услугу онлайн через портал eGov.kz, необходимо авторизоваться, выбрать в разделе «Гражданство, миграция и иммиграция» услугу «Прописка по месту жительства», заказать ее онлайн, заполнить электронную заявку и подпишисать с помощью ЭЦП или одноразового SMS-пароля.

В приложении eGov Mobile нужно выбрать раздел «Госуслуги», в подразделе «Недвижимость и ЖКХ» выберать услугу «Регистрация по месту жительства населения Республики Казахстан», заполнить необходимые данные и указать причину регистрации. После подписать услугу любым из доступных способов.

«Процедура полностью автоматизирована и проходит онлайн, что позволяет значительно сократить время получения услуги. Пользователи также имеют возможность получить услугу онлайн в зонах самообслуживания отделений Центров обслуживания населения», - указывается в сообщении НИТ.

Услуга предоставляется гражданам Казахстана, включая собственников жилья, опекунам или законным представителям лиц старше 18 лет, признанных судом недееспособными либо ограниченно дееспособными, а также родителям или законным представителям детей в возрасте от 14 до 16 лет. Оффлайн регистрация в ЦОНах остается по адресу, где владельцами или совладельцами являются несовершеннолетние дети, а также лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными.

Кроме того, обновления коснулись граждан, проживающих в государственном арендном жилье: «Теперь арендатор такого жилья может зарегистрировать по месту жительства лиц, указанных в договоре найма. В случае если заявитель отсутствует в списке договора, система автоматически отклонит заявку».

В НИТ также подчеркнули, что, если заявитель подает заявку на регистрацию по адресу, владельцем которого не является, система направит SMS-код с номера 1414 собственнику жилья, а он должен подтвердить свое согласие на регистрацию в течение одного часа с момента получения уведомления.

«Переход к онлайн-формату подтверждается положительной статистикой. С начала 2025 года услугой регистрации граждан по месту жительства в Казахстане в онлайн-формате воспользовались около 750 тысяч человек, что составляет более 70 процентов от общего количества оказаний услуги», - отметили в НИТ.