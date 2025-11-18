Минкульт объяснил блокировку издания «Республика» решением суда 2012 года

Доступ к сайту издания «Республика» был ограничен на основании решения суда, принятого в 2012 году, сообщили в министерстве культуры и информации в ответ на запрос «Власти». Тогда был запрещен выпуск 8 газет и 23 интернет ресурсов, которые суд признал единым средством массовой информации.

«Меры по ограничению доступа к ресурсу "respublica.kz.media" были приняты в соответствии с решением Медеуского районного суда города Алматы от 25.12.2012 года на основании запроса Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, в том числе включая направление уведомления в адрес TikTok об удалении аккаунта», - сообщили в ведомстве.

Предписание об ограничении доступа было вынесено также к интернет-ресурсам respublika.kz.media, respublika-kz.blogspot.com, w.respublika-kaz.info, www.respublika.уvision.kz.

В министерстве заявили, что эти меры «полностью соответствуют требованиям законов Республики Казахстан, регулирующих деятельность уполномоченного органа в области масс-медиа».

Ранее издание сообщило о том, что доступ к их сайту на территории Казахстана заблокирован с утра 7 ноября, а с 10 ноября был ограничен доступ к его аккаунту в TikTok.

В ноябре 2012 года прокуратура города Алматы подала иск о признании 8 газет и 23 интернет-ресурсов единым СМИ и прекращении их выпуска на территории страны. Надзорный орган сообщал, что анализ содержания передач телеканала «К+», публикаций в газетах «Взгляд», «Голос Республики», интернет-портала «Республика», «Стан-ТВ» якобы «показал наличие в них пропаганды насильственного захвата власти и подрыва безопасности государства». В декабре 2012 года суд полностью удовлетворил иск прокуратуры.