Вопрос повышения минимальной зарплаты правительство Казахстана рассмотрит в 2027-2028 годах

Правительство Казахстана рассмотрит вопрос повышения минимальной заработной платы в 2027-2028 годах, заявил в среду в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, представляя проект программы совместных действий кабмина, Нацбанка и агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на три года.

«Для повышения прозрачности и адресности социальных выплат планируется расширение применения цифровых технологий. В 2027-2028 годах будет рассмотрен вопрос повышения минимальной заработной платы», - сказал Жумангарин.

Он подчеркнул, что в 2026-2028 годах рост реальных доходов населения в среднем составит не ниже 2-3% в год.

Позднее он уточнил, что речь идет о росте реальных доходов населения с учетом инфляции: «Инфляция плюс 2-3% номинальный рост должен быть», - сказал Жумангарин.

По его данным, номинальный рост зарплат по итогам девяти месяцев составил 10%, причем он заявил, что «частный бизнес активно поднимает уровень заработных плат», и сейчас средняя заработная плата составляет 429 тыс. тенге.

«Наша задача сделать так, чтобы инфляция не съедала доходы населения», - подчеркнул вице-премьер.

В конце июня министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова заявляла журналистам, что с 1 января 2026 года в Казахстане повысят минимальную заработную плату до 90 тыс. тенге и в ее основу лягут точные показатели по производительности труда и по медианной заработной плате в разрезе регионов и отраслей. Она тогда говорила, что проводятся исследования, после завершения которых в конце года будет понятно, каким будет размер минимальной заработной платы в Казахстане со следующего года. Однако 13 августа Серик Жумангарин опроверг эту информацию, заявив, что текущая экономическая ситуация не позволяет повысить МЗП.

В начале сентября Жакупова сообщила, что министерство труда и социальной защиты населения продолжает работу по расчету минимальной заработной платы, и только после ее завершения правительству будут представлены результаты, чтобы принять решение, повышать МЗП или нет. Она объяснила, что повышение МЗП в 2026 году не предусмотрено, потому что показатель в 85 тыс. тенге ранее был закреплен в республиканском бюджете. При этом министр не смогла ответить, будет ли в таком случае повышение с 2027 года, так как это макроэкономический показатель.