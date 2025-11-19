Повышение тарифов на коммунальные услуги со второго квартала 2026 года будет сбалансированным – Жумангарин

Вклад в инфляцию тарифов не превысит один процентный пункт
Тамара Вааль, Астана, Власть
Повышение тарифов на коммунальные услуги со второго квартала 2026 года будет сбалансированным, в увязке с уровнем инфляции, заявил в среду в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Еще по теме:
- Шесть субъектов естественных монополий исключат из «красной» зоны до конца года – Бозумбаев
- План по модернизации энергетического и коммунального секторов будет готов к концу года – Бозумбаев
- Тарифы на ЖКХ в Казахстане будут расти ежегодно на 20-30%
- Правительство скорректирует темпы повышения тарифов на комуслуги
Свежее из этой рубрики
Депутаты Мажилиса предложили закрепить в коллективном договоре соотношение самой высокой и самой низкой зарплаты на одной должности
Просматриваемые