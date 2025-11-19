Вклад в инфляцию тарифов не превысит один процентный пункт
Повышение тарифов на коммунальные услуги со второго квартала 2026 года будет сбалансированным – Жумангарин
Тамара Вааль, Астана, Власть

Повышение тарифов на коммунальные услуги со второго квартала 2026 года будет сбалансированным, в увязке с уровнем инфляции, заявил в среду в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«До конца первого квартала 2026 года повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей приостановлено. В период действия моратория на повышение тарифов будет проведена комплексная ревизия исполнения инвестиционных обязательств субъектами естественной монополии. Начиная со второго квартала 2026 года повышение тарифов будет осуществляться сбалансированно, в увязке с таргетируемым уровнем инфляции», - сказал Жумангарин.

При этом для уязвимых слоев населения сохранится механизм оказания жилищной помощи «с усилением адресности и ее оказанием наиболее нуждающимся категориям», добавил он.

Как подчеркнул вице-премьер, ежегодный вклад тарифов на услуги субъектов естественных монополий в инфляцию не превысит один процентный пункт.

В целом в 2026–2028 годах на модернизацию инфраструктуры ЖКХ планируется привлечь порядка 3 трлн тенге инвестиций для ремонта 30 тыс. км инженерных сетей.

