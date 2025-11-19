Маркетплейсы будут раскрывать информацию о комиссиях и вознаграждениях, входящих в стоимость товаров – Жумангарин

В рамках программы совместных действий кабмина, Нацбанка и агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы будут приняты меры по повышению прозрачности ценообразования на маркетплейсах, включая раскрытие информации о вознаграждениях, комиссиях и иных платежах, входящих в стоимость товаров, сообщил на заседании правительства заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

«Будут выработаны подходы к оптимизации уровня комиссий торговых площадок и посредников с целью формирования справедливых условий для продавцов и покупателей», - также добавил он.

А в целях защиты прав потребителей будет внедрена практика двойных цен на маркетплейсах – при оплате в рассрочку и без рассрочки.

«Комплекс мер по контролю и снижению уровня инфляции будет дополнен мерами денежно-кредитной и макропруденциальной политик, направленных на сдерживание роста потребительского кредитования», - также сообщил Жумангарин.

По мнению вице-премьера, все это будет способствовать стабилизации и замедлению инфляции.