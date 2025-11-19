Маркетплейсы будут раскрывать информацию о комиссиях и вознаграждениях, входящих в стоимость товаров – Жумангарин

Также будет принята практика двойных цен – при оплате в рассрочку и без рассрочки
В рамках программы совместных действий кабмина, Нацбанка и агентства по регулированию и развитию финансового рынка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы будут приняты меры по повышению прозрачности ценообразования на маркетплейсах, включая раскрытие информации о вознаграждениях, комиссиях и иных платежах, входящих в стоимость товаров, сообщил на заседании правительства заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.
