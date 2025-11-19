Более 100 инвестпроектов в обрабатывающей промышленности и АПК будет запускать Казахстан ежегодно

Правительство Казахстана, национальный банк и агентство по регулированию и развитию финансового рынка презентовали проект программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы. Как заявил заместитель премьер-министр – министр национальной экономики Серик Жумангарин, в ближайшие три года экономика Казахстана будет расти на уровне не ниже 5% в год.

«Приоритетом программы является повышение реальных доходов населения за счет обеспечения качественного и устойчивого роста экономики и снижения инфляции. Для обеспечения качественного экономического роста акцент будет сделан на развитие несырьевых секторов, повышение производительности труда, технологическое обновление и цифровизацию экономики. Ежегодно планируется запуск более 100 инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности и АПК», - сказал Жумангарин, отметив, что продолжится реализация 17 крупных проектов высокого передела в металлургии, машиностроении, нефтегазохимии и АПК.

Кроме того, важную роль будет играть реализация национального инфраструктурного плана до 2029 года, так как «в активную фазу войдет реализация национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов».

«В 2026-2028 годах экономика будет расти в среднем на уровне не ниже 5% в год. Говоря о качестве роста, правительство будет таргетировать не просто рост в отраслях в структуре ВВП. В обеспечении роста будет учитываться вклад таких важных факторов, как человеческий капитал, основной капитал, природные ресурсы, производительность труда и технологии. В этой связи актуальной становится декомпозиция экономического роста по потенциальному ВВП», - подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что наиболее важным фактором роста является «совокупная производительность», которая измеряет эффективность использования в процессе создания экономического продукта всех факторов производства, таких как труд и капитал. Соответственно, ее рост «говорит об улучшении эффективности и технологическом прогрессе». Как отметил Жумангарин, с 2001 по 2024 годы вклад этого фактора в рост экономики в среднем составил 2,4%, вклад капитала составил в среднем 1,8%, а труда – 1,3%.

«Приоритетом станет наращивание долгосрочной производственной способности через рост производительности труда, эффективной занятости и технологического уровня капитала. В свою очередь это приведет к постепенному устранению разрыва между ростом ВВП и ростом заработной платы», - считает вице-премьер.

В то же время в связи с необходимостью наращивания инвестиций и в условиях высоких процентных ставок банки и холдинг «Байтерек» станут основными источниками кредитования реального сектора и ключевыми каналами финансирования точек роста экономики и лидеров отраслей. Для реализации проактивной политики экономического роста будет усилена роль холдинга «Байтерек», он сосредоточится на реализации 15-20 системообразующих проектов, которые должны будут обеспечить «наибольший мультипликативный эффект для национальной экономики». Приоритетами для финансирования станут горнометаллургическая отрасль, машиностроение, энергетика, инфраструктура, туризм, АПК, пищевая промышленность, химия, нефтегазохимия, агрохимия, производство строительных материалов.

Учитывая действующие проекты, в 2026-2028 годах правительство продолжит выделять АО «Байтерек» до 1 трлн тенге в соответствии параметрами республиканского бюджета, а в дальнейшем фондировании «приоритетом будет вовлечение средств банков второго уровня».

Для стимулирования роста инвестиций будет задействована национальная цифровая инвестиционная платформа и будет внедрен новый подход, в основе которого заложен принцип «заказ на инвестиции».

«В приоритетных отраслях для инвестиционных проектов стоимостью свыше 29,5 млрд тенге будут заключаться соглашения об инвестициях, гарантирующие стабильность законодательства в течение 25 лет», - также добавил Жумангарин.

Кроме того, для привлечения иностранных инвестиций будет использован потенциал МФЦА, а в разработку и реализацию проектов ГЧП особой значимости будут привлекаться международные финансовые инвестиции. В результате, по планам правительства, доля инвестиций в основной капитал в 2028 году увеличится до 21 % к ВВП.

Для сдерживания инфляции будут усилены меры по таким направлениям, как насыщение рынка продукцией, развитие инфраструктуры хранения и доставки до потребителя, регулирование ценообразования и антимонопольное регулирование.

Особое внимание будет уделено реализации программы «Заказ на инвестиции»: она будет применяться в развитии производств, прежде всего, товаров «экономики простых вещей» для снижения и утилизации инфляции.

«Реализация проектов обеспечит полное самообеспечение и экспорт по ряду продовольственных товаров», - считает вице-премьер.

Вместе с тем правительство продолжит работу по оптимизации квазигосударственного сектора. В этом году завершается реализация комплексного плана приватизации на 2021–2025 годы – сформирован новый перечень гособъектов, предлагаемых к дальнейшей оптимизации, в который вошли порядка 500 компаний с балансовой стоимостью более 2 трлн тенге. По словам Жумангарина, оптимизация будет проведена в три этапа. Кроме того, планируется вывод на IPO/SPO акций АО «Казахтелеком» и Qazaq Green Power PLC.