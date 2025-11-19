При этом будет ужесточен расчет коэффициента долговой нагрузки
Мораторий на продажу кредитов казахстанцев коллекторам продлят на год
Тамара Вааль, Астана, Власть

Мораторий на продажу кредитов граждан коллекторам планируется продлить до 1 мая 2027 года, сообщила в среду в ходе заседания правительства председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова. При этом будут приняты меры для снижения рисков в потребительском кредитовании.

Как отметила Абылкасымова, в рамках программы совместных действий правительства, агентства и Нацбанка по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 годы будет введен ряд мер по стимулированию кредитования бизнеса и снижению закредитованности населения.

В частности, совместно с Нацбанком будет разработана новая методика определения ставок по ипотеке в зависимости от отношения суммы займа к стоимости жилья. А для снижения рисков в потребительском кредитовании в 2026 году будет активирован коэффициент совокупного долга к годовому доходу и установлено его нормативное значение, также будет ужесточен расчет коэффициента долговой нагрузки.

«В прошлом году был введен мораторий на продажу кредитов граждан коллекторам до 1 мая 2026 года. В результате количество проблемных заемщиков у коллекторов снизилось на 54%. С учетом эффективности планируется продлить мораторий до 1 мая 2027 года», - сообщила Абылкасымова.

Кроме того, для снижения количества проблемных заемщиков будет проведено дальнейшее упрощение процедуры внесудебного банкротства.

«Финансовыми организациями будут выявляться проблемные заемщики, подпадающие под внесудебное банкротство, и будет введен механизм информирования граждан через sms-уведомления о возможности проведения внесудебного банкротства», - объяснила она.

Вместе с тем для дальнейшего стимулирования корпоративного кредитования агентство планирует с 1 апреля 2026 года активировать секторальный контрциклический буфер капитала по розничным кредитам на уровне 2%. Также будет продолжена реализация временных пруденциальных мер для увеличения кредитования бизнеса, среди которых продление пониженных значений коэффициентов ликвидности на уровне 0,9, что позволит высвободить ликвидность до 3 трлн тенге. Кроме того, планируется принять меры по диверсификации структуры фондирования банков и увеличению доли более стабильных и долгосрочных ресурсов.

«В целом будут приняты меры, направленные на максимальное вовлечение ресурсов банков в кредитование реального сектора», - резюмировала Абылкасымова, подчеркнув, что все эти меры стимулируют перераспределение ресурсов банков в пользу кредитования бизнеса, будут сдерживать рост потребительского кредитования, укреплять финансовую стабильность и защищать интересы граждан.

