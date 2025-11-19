Профилактика семейно-бытовых конфликтов позволила сократить число убийств с начала года на четверть – МВД

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, который доложил о криминогенной обстановке в стране, о реализации поставленных перед органами внутренних дел задач, в том числе об укоренении принципа «Закон и Порядок».

По информации Саденова, за 10 месяцев этого года количество преступлений в стране сократилось на 5,3 тыс., при этом отмечается снижение уровня всех основных видов преступлений, улучшена их раскрываемость.

Также министр доложил, что активная профилактическая работа с правонарушениями в сфере семейно-бытовых отношений позволила снизить число преступлений на 8%, убийств – на 26%.

Вместе с тем с начала года задержан 1 391 находящийся в розыске, из них 138 – за рубежом.

В ходе оперативных мероприятий изъято свыше 30 тонн наркотиков, включая более тонны синтетических веществ, ликвидировано 185 преступных групп, причастных к тяжким и особо тяжким преступлениям, а в сфере противодействия интернет-мошенничеству ликвидировано 12 колл-центров, семь из них – за границей, заблокировано порядка 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращен вывод мошенниками 2,3 млрд тенге.

Говоря о внедрении цифровых решений в сфере обеспечения дорожной безопасности и правопорядка, Саденов сообщил, что с помощью дронов выявлено свыше 6 тыс. нарушений ПДД, а посредством систем измерения средней скорости – более 190 тыс. нарушений. Смертности в дорожно-транспортных происшествиях снизилась на 9,4%, в том числе по вине пьяных водителей – на 24%.

А с момента запуска мобильного сервиса «Закон и Порядок», интегрированного в Egov mobile и приложения ведущих банков страны, от граждан поступило свыше 32 тыс. обращений.

В свою очередь Токаев дал ряд поручений по дальнейшему повышению уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.