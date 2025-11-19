Первые самолеты Boeing 787 Dreamliner для Air Astana поставят в июле 2026 года

На площадке Dubai AirShow состоялись переговоры министерства транспорта Казахстана с ведущими мировыми производителями воздушных судов Boeing, Airbus и De Havilland, на которой обсуждалась своевременная поставка новых воздушных судов и необходимых запасных частей для казахстанских авиакомпаний, сообщила пресс-служба министерства транспорта.

По данным ведомства, вице-президент по продажам и маркетингу компании Boeing Пол Ригли сообщил, что первые поставки воздушных судов 787 Dreamliner для авиакомпании Air Astana состоятся в июле 2026 года, а 737 MAX 8 для авиакомпании Vietjet Qazaqstan (Qazaq Air) – в сентябре 2026 года.

«На данный момент отклонений от графика поставок не отмечается», - уточнили в Минтранспорта.

Ведомство подчеркнуло, что своевременная поставка воздушных судов будет способствовать скорейшему открытию новых дальнемагистральных направлений в Нью-Йорк и Сингапур.

Вместе с тем вице-президент компании Airbus Чарбэл Юзкатли выразил готовность рассмотреть перспективы открытия технического центра в Казахстане, а также заинтересованность в расширении грузовых авиаперевозок.

А производитель De Havilland сообщил о выпуске нового типа воздушного судна, которое может быт использовано в региональных перевозках на территории Казахстана, учитывая протяженность между городами страны.

Напомним, в начале ноября авиакомпания Air Astana подписала контракт с компанией Boeing на поставку до 15 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner.

«Это крупнейший заказ, когда-либо размещенный авиакомпанией, который включает пять подтвержденных позиций, пять опционов и пять прав на покупку. Сделка одобрена советом директоров, и в настоящее время компания завершает выполнение необходимых корпоративных процедур», - сообщала пресс-служба авиакомпании. Этот заказ дополняет ранее заключенное соглашение на поставку трех самолетов Boeing 787-9 в 2026-2027 годы, что увеличивает общий объем до 18 воздушных судов. Сообщалось, что новый заказ будет поставлен в период с 2032 по 2035 годы, а совокупная каталожная стоимость парка из 18 Boeing 787-9, включая двигатели, составляет $7 млрд. Главный исполнительный директор Air Astana Питер Фостер отмечал, что поставка первого Boeing 787-9 Dreamliner в следующем году ознаменует начало нового этапа развития авиакомпании, поскольку Dreamliner сочетает в себе «комфортный салон, топливную эффективность и возможность эффективной эксплуатации на маршрутах различной протяженности».