Глава Нацбанка считает, что госдолгом Казахстана управляют «не очень хорошо»

Председатель национального банка Тимур Сулейменов признал, что государственным долгом Казахстана управляют не очень хорошо, так как не хватает координации с министерством финансов. Чтобы решить эти вопросы, до конца года будет создан офис управления госдолгом, который станет рабочим штабом. Через него планируется снизить стоимость заимствования и правильно выстроить структуру государственного долга.

«Мы все время приходим, выходим и говорим: «У нас низкий госдолг». И одновременно говорим: «Ой, стоимость обслуживания госдолга превышает расходы на здравоохранение. Почему так?» Потому что не очень хорошо управляем», - признал Сулейменов в кулуарах правительства.

По его мнению, причина в нехватке координации между министерством финансов, которое привлекает госдолг, и Нацбанком, у которого есть данные и прогнозы по курсу, примерных рыночных ставках на ближайшие несколько лет.

«У нас есть хороший рабочий контакт с Минфином на уровне людей, на уровне специалистов. Но я хочу, чтобы мы его институционализировали. Не так, что сегодня я захотел – посоветовался, а завтра – нет. Нет, прежде чем выходить с выпуском годовых, трехгодовых (облигаций – В.), ты обязан посоветоваться, а мы, наоборот, посоветуемся с тобой», - подчеркнул председатель Нацбанка.

Он подчеркнул, что институционализация вопросов управления госдолгом позволит снизить стоимость заимствования, правильно выстроить структуру госдолга – по срокам, по валютам и так далее, а также развить Казахстану собственный рынок ценных бумаг, так как долговые бумаги Минфина – это «всегда сильнейший из факторов предложений на рынке ценных бумаг».

«Конечно, нет такого, что Минфин взял и выпускает ценные бумаги, ни с кем не советуясь. С нами они советовались всегда, но это было так: сегодня один замминистра, завтра – другой, сегодня – один директор департамента, завтра – другой. Должен быть порядок. Мы хотим это немного регламентировать», - объяснил Сулейменов.

Поэтому, заключил он, до конца года планируется выпустить совместный приказ Минфина и Нацбанка со структурой нового офиса. Как подчеркнул Сулейменов, это не дополнительный орган, а просто структурирование системы и закрепление за ней конкретных людей.