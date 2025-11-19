Новый офис позволит структурировать все вопросы по госдолгу
Глава Нацбанка считает, что госдолгом Казахстана управляют «не очень хорошо»
Тамара Вааль, Астана, Власть

Председатель национального банка Тимур Сулейменов признал, что государственным долгом Казахстана управляют не очень хорошо, так как не хватает координации с министерством финансов. Чтобы решить эти вопросы, до конца года будет создан офис управления госдолгом, который станет рабочим штабом. Через него планируется снизить стоимость заимствования и правильно выстроить структуру государственного долга.

«Мы все время приходим, выходим и говорим: «У нас низкий госдолг». И одновременно говорим: «Ой, стоимость обслуживания госдолга превышает расходы на здравоохранение. Почему так?» Потому что не очень хорошо управляем», - признал Сулейменов в кулуарах правительства.

По его мнению, причина в нехватке координации между министерством финансов, которое привлекает госдолг, и Нацбанком, у которого есть данные и прогнозы по курсу, примерных рыночных ставках на ближайшие несколько лет.

«У нас есть хороший рабочий контакт с Минфином на уровне людей, на уровне специалистов. Но я хочу, чтобы мы его институционализировали. Не так, что сегодня я захотел – посоветовался, а завтра – нет. Нет, прежде чем выходить с выпуском годовых, трехгодовых (облигаций – В.), ты обязан посоветоваться, а мы, наоборот, посоветуемся с тобой», - подчеркнул председатель Нацбанка.

Он подчеркнул, что институционализация вопросов управления госдолгом позволит снизить стоимость заимствования, правильно выстроить структуру госдолга – по срокам, по валютам и так далее, а также развить Казахстану собственный рынок ценных бумаг, так как долговые бумаги Минфина – это «всегда сильнейший из факторов предложений на рынке ценных бумаг».

«Конечно, нет такого, что Минфин взял и выпускает ценные бумаги, ни с кем не советуясь. С нами они советовались всегда, но это было так: сегодня один замминистра, завтра – другой, сегодня – один директор департамента, завтра – другой. Должен быть порядок. Мы хотим это немного регламентировать», - объяснил Сулейменов.

Поэтому, заключил он, до конца года планируется выпустить совместный приказ Минфина и Нацбанка со структурой нового офиса. Как подчеркнул Сулейменов, это не дополнительный орган, а просто структурирование системы и закрепление за ней конкретных людей.

