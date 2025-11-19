Дифференцированные ставки по ипотеке планируется разработать к 1 июля 2026 года – Нацбанк

Возможность привязи ипотеки к LTV – коэффициенту покрытия залоговым обеспечением – национальный банк и агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработают к 1 июля 2026 года. Этот подход будет учитывать уровень обеспеченности кредита и фактические рыночные условия, сообщил в среду в правительстве председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

«Будет рассмотрена возможность привязки предельной ГЭСВ по ипотеке к LTV с 1 июля 2026 года. Данный подход будет учитывать уровень обеспеченности кредита и фактические рыночные условия, что является более взвешенным и экономически обоснованным решением», - сказал Сулейменов.

Вместе с тем, подчеркнул он, в связи с ростом стоимости денег временно будет сохранено предельное значение ГЭСВ по ипотечным жилищным займам на уровне 25% до 1 июля 2026 года.

«Это позволит обеспечить баланс между доступностью ипотечных кредитов для населения и поддержанием устойчивости банковского сектора», - считает председатель Нацбанка.

После, в ходе брифинга в правительстве, он добавил, что до 1 июля будет разработана отдельная методология, которая будет учитывать, «каким образом берется ипотека».

«Кто-то берет ипотеку с 20%-ным взносом на 15 лет, а кто-то берет ипотеку с 80%-ным взносом на 5 лет. Риск этого кредита, вероятность невозврата этого кредита совершенно разные. То есть я хочу купить квартиру за 20 млн и готов заплатить сразу 15 млн тенге, а взять кредит всего лишь на 5 лет. Для меня этот кредит не сильно рискованный, для банка – не сильно рискованный, поэтому, возможно, мне стоит посмотреть ставку, исходя из этой степени риска», - объяснил председатель Нацбанка.

Сейчас же, уточнил он, методология достаточно прямая. Поэтому базово методология будет оценивать первоначальный взнос, срок кредитования и в рамках LTV учитываться. Однако технические детали будут известны позже.