Членам правительства также разрешается сдавать имущество в аренду
Мажилис принял законопроект, разрешающий госслужащим не передавать в доверительное управление свои акции
Фото Жанары Каримовой

В среду мажилис рассмотрел и принял во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан», разрешающий государственным служащим не передавать в доверительное управление принадлежащие им не более 5% акций коммерческих организаций. Кроме того, законопроектом разрешается занятие предпринимательской деятельностью для лиц, приравненным к государственным служащим.

Депутат Кайрат Балабиев, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, отметил, что Конституционный суд признал статью 13 закона о противодействии коррупции не соответствующей Конституции и что антикоррупционные ограничения, применяемые к лицам, приравненным к государственным служащим, нарушают их права на свободу предпринимательской деятельности.

«Эти ограничения не будут применяться к лицам, приравненным к государственным служащим, которые осуществляют управленческие функции в республиканских государственных предприятиях, коммунальных предприятиях и коммунальных государственных учреждениях», - пояснил депутат.

Кроме того, госслужащим разрешается не передавать в доверительное управление принадлежащие им до 5% акций коммерческих организаций. Но при этом им запрещается участвовать в деятельности коммерческой организации, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, если она препятствует выполнению должностных обязанностей, влечет использование служебного имущества или создает конфликт интересов.

Законопроект также позволяет членам правительства наряду с другими политическими госслужащими сдавать в аренду принадлежащее им жилье.

