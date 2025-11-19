Депутаты мажилиса предлагают внедрить систему микрокредитования и грантовой поддержки для кандасов

Депутаты мажилиса фракции «Ақ жол» предлагают ввести систему микрокредитования и грантовой поддержки для переселенцев и кандасов. Они считают, что действующую программу переселения следует пересмотреть.

«В адрес демократической партии "Ақ жол" поступают жалобы и обращения, связанные с неэффективной реализацией программы переселения и адаптации. Несмотря на меры государственной поддержки и значительные бюджетные средства, программа по-прежнему носит формальный характер и не достигает своей основной цели – обеспечить закрепление переселенцев на новом месте и их вклад в экономику северных регионов», - сказал депутат Серик Ерубаев, озвучивая запрос.

По его словам, переселенцы сталкиваются с бюрократическими препятствиями, безработицей, некачественным жильем и отсутствием условий для занятия собственным делом. Он также отметил, что за прошедшие годы ни одно из поручений президента в полном объеме реализовано не было.

Ерубаев уверен, что для открытия малого бизнеса или фермерского хозяйства переселенцам необходимы стартовый капитал, земельные участки и консультативная поддержка. А такие меры программой не предусмотрены. По словам депутата, исполнительные органы не предоставляют земельные участки и не обеспечивают инфраструктуру, а микрокредиты остаются недоступными для переселенцев, не имеющих залога и кредитной истории.

По состоянию на 1 октября 2025 года, по программе переселилось всего 5 213 человек, включая 1 725 кандасов. Депутат считает, что для программы, на которую в течение многих лет выделялись значительные бюджетные средства, «это крайне низкий показатель». А значительная часть переселенцев не закрепляется в новых регионах и вынуждена уезжать, что свидетельствует об отсутствии системного подхода и низкой эффективности программы.

Он также добавил, что изменения, внесенные в 2024 году, в соответствии с которыми переселенцы обязаны вернуть полученную поддержку, если покинут регион в течение пяти лет, также вызывают серьезное недоумение.

«На самом деле проблема заключается не в людях, а в отсутствии рабочих мест, неуверенности в будущем, низком качестве жилья и невозможности начать собственное дело. Люди уезжают не потому, что не хотят работать, а потому что не могут обеспечить семью своим трудом. Если бы человек видел результаты своей работы и успешно адаптировался, он не покинул бы новое место», - подчеркнул он.

Депутат попросил пересмотреть программу переселения, разработать и внедрить в практику систему микрокредитования и грантовой поддержки для переселенцев и кандасов, намеренных открыть бизнес или создать фермерское хозяйство. Помимо этого, он предлагает обеспечить возможность выделения переселенцам земельных участков не только под жилье, но и для создания малых производств и ведения сельского хозяйства, а также предусмотреть налоговые и административные льготы для переселенцев-предпринимателей в первые годы работы и организовать систему сопровождения и наставничества для малого бизнеса через региональные центры занятости, бизнес-сообщества и акиматы.