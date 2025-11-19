Депутаты мажилиса предлагают оборудовать каждую парковочную зону в городах паркоматами

Депутаты мажилиса фракции «Ак жол» предлагают оборудовать каждую парковочную зону в городах паркоматами для приема оплаты любыми средствами, включая наличные. Они также должны быть оснащены камерами видеонаблюдения, а операторы должны сделать финансовую отчетность открытой.

По словам депутата Олжаса Нуралдинова, платные парковки должны повышать удобство и оптимизировать трафик, однако на практике в Алматы и Астане их внедрение вызывает у граждан вопросы.

«Первоначально платные парковки создавались для снижения загруженности центра города. Но сегодня они массово устанавливаются даже в спальных районах. Жители вынуждены платить за парковку у собственных домов, под своими окнами. В результате это становится дополнительным финансовым бременем для тысяч казахстанцев», - считает депутат.

Он также отметил, что в действующей системе отсутствует выбор способа оплаты. Однако, по его словам, бывают ситуации, когда временно не работает приложение, нет стабильного доступа к интернету или временно заблокирована банковская карта.

«Исключение наличной формы оплаты противоречит правам граждан и принципу доступности», - сказал Нуралдинов.

В связи с этим Нуралдинов предложил оснастить каждую парковочную зону паркоматами, принимающими любые виды оплаты, включая наличные, а также установить камеры видеонаблюдения. По его словам, гражданин, оплачивая парковку, должен быть уверен, что его находится под контролем.

Депутат также подчеркнул, что операторы парковок действуют в неконкурентной среде, где граждане при парковке автомобиля у места работы или своего дома лишены выбора и вынуждены пользоваться услугами конкретного оператора и его системы и способа оплаты.

Нуралдинов отметил также проблему прозрачности финансовых потоков. По его словам, в Астане и Алматы ежегодно собираются миллиарды тенге через систему платных парковок, однако данные о распределении этих средств и объемах поступлений в бюджет отсутствуют в открытом доступе. Горожане не видят, чтобы эти средства возвращались в виде благоустройства или улучшения городской среды. Депутат подчеркнул, что если операторы получают право управлять общественным пространством, включая парковки, они обязаны обеспечивать прозрачность и соблюдать права граждан.

Фракция «Ак жол» предложила закрепить за каждым пользователем два парковочных адреса по льготному тарифу: круглосуточно по месту проживания и в рабочее время по месту работы.

Подход, основанный на минимальной оплате для жителей, ранее был применен АО «КазАвтоЖол» для проезда жителей пригородных сел по платным автодорогам в связи с их ежедневными поездками в город. По мнению фракции, аналогичный механизм для парковок сделает тарифы более справедливыми.

Кроме того, депутаты предлагают раскрыть условия договоров операторов платных парковок с акиматами (включая КГП «Алматы Паркинг» и ТОО «Астана Паркинг») и провести аудит их деятельности. Если будет установлено, что эти договоры невыгодны для города, их условия следует пересмотреть, чтобы основным выгодополучателем стал городской бюджет, а не частные интересы.

Фракция также считает необходимым обеспечить регулярное публичное раскрытие финансовой отчетности перед маслихатами и прессой.