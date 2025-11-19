Мажилисмен Бакытжан Базарбек просит прокуратуру проверить законность приватизации ипподрома в Алматы

В среду в ходе заседания мажилиса депутат Бакытжан Базарбек попросил генеральную прокуратуру провести проверку приватизации алматинского ипподрома, а акимат – перевести его территорию в рекреационную зону, внеся для этого корректировку в генплан.

По словам депутата, возникают разговоры и опасения, что ипподром перенесут в Алматинскую область, а его территорию в 5 гектаров застроят многоквартирными жилыми домами. В пример он привел шымкентский ипподром, который в 2023 году постановлением акимата был предоставлен СПК «Шымкент» для реализации инновационных и инвестиционных проектов. А затем его получила строительная компания, которая застроила ипподром элитными жилыми комплексами. После проверки в Шымкенте был суд, однако в нем выиграл застройщик.

«Не будет ли так, что территория алматинского ипподрома будет отдана на откуп застройщикам? И алматинцы потеряют не только старый конно-спортивный комплекс, но и очередную зону рекреации и массового духа?» - заявил депутат.

Ранее на запрос «Власти» в прокуратуре Алматы ответили, что не планируют проводить проверку законности приватизации ипподрома. До этого руководитель управления спорта Алматы Дархан Нурханулы заявил, что планирует поднимать вопрос в прокуратуре о том, законно ли ипподромом владеет частная компания.

Алматинский ипподром построен в 1930 году. Здесь проводятся скачки, соревнования для детей, выставки и другие социально значимые мероприятия. В 1990-е годы ипподром вывели из республиканского государственного управления, в 2000-е его выкупило сообщество коневодов «Жокей-клуб», но в 2008 году организация разорилась и ипподром выкупило ТОО «Тенгри-Инвест». Компания не занималась ремонтом и управлением надлежащим образом, а в 2015 году собственник захотел снести ипподром и построить на его месте жилой комплекс и торгово-развлекательный центр. Тогда же, в 2015-м, решением маслихата города было принято решение о выкупе ипподрома за 4,27 млрд тенге и его восстановлении, но в феврале 2016 года в связи с сокращением бюджета города к развитию Алматы решили активнее привлекать частных инвесторов, в связи с чем по инициативе опять же депутатов маслихата было принято решение отменить выкуп ипподрома за счет средств акимата и передать его частному инвестору. Занимавший тогда пост акима города Бауыржан Байбек говорил, что этот инвестор «будет развивать ипподром при нашей поддержке».

В ноябре 2023 года снова появились опасения, что инвестор ипподрома планирует снести объект и построить на его месте ЖК. В марте прошлого года активисты заявляли, что он отказывается продлевать договор аренды с конниками, выступавшими за сохранение объекта.

В феврале этого года Ерболат Досаев заверял, что никакого строительства не будет. Он также заявлял, что идут переговоры с собственником, чтобы он подготовил «нормальную программу его развития», однако его финансовые возможности не такие большие. Досаев рассчитывал в марте получить информацию, готова ли программа развития, а «потом думать, что вообще делать принципиально с ипподромом».

«Если собственники не будут делать, будем либо искать нового инвестора, либо город будет думать, что сам предпримет. Но дело недешевое, честно говоря. Я понимаю ваши переживания, что где-то в области тренируемся, но постараемся по крайней мере до лета какую-то картинку получить, что будет с алматинским ипподромом», - пообещал тогда Досаев.

В ноябре этого года управление культуры сообщило «Власти», что собственник не предоставлял никакой научно-проектной документации на реконструкцию ипподрома. При этом ведомство не ответило на вопрос о том, как они в итоге намерены решать вопрос с реконструкцией ипподрома: будут ли искать инвестора либо проводить работы за счет бюджета.