Депутат мажилиса предложил ввести обязательную стерилизацию животных за счет владельцев

Ввести систему разрешений на содержание кошек и собак для предотвращения их неконтролируемого размножения, а при нарушении – обязать владельцев за свой счет стерилизовать животных, предложил депутат мажилиса Уласбек Садибеков.

«Цивилизованность общества определяется его отношением к животным. Однако гуманизм должен сочетаться с ответственностью. Безответственная забота создает угрозу. Мы должны защищать животных, не подвергая опасности людей. <...> Государство обязано не только формировать культуру ответственного отношения к животным, но и обеспечивать безопасность граждан», - отметил депутат.

По его словам, ненадлежащая работа с животными напрямую угрожает общественной безопасности, здоровью людей, санитарной и экологической обстановке.

Он отметил, что система надзора, контроля, профилактики и ответственности недостаточно развита. А также, что эта проблема перестала быть исключительно хозяйственной или социальной и она требует рассмотрения с точки зрения общественного порядка и конституционных прав граждан.

Садибеков привел статистику, согласно которой только за прошлый год в Алматинской области произошло 59 ДТП, в Туркестанской – 36, а в Абайской – 34 случая, вызванных бездомными животными.

В этой связи депутат предложил ввести систему разрешений на содержание самок для предотвращения неконтролируемого размножения, а при нарушении – обязательную стерилизацию за счет владельца. Он также подчеркнул необходимость обязательной регистрации и маркировки домашних животных и создания единой республиканской цифровой базы. Помимо прочего, он отметил важность усиления безопасности на междугородних и районных дорогах и разработки комплексного национального плана на 2025–2027 годы в этой сфере.